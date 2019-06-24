Аналитик IHS Markit уверен, что абсолютно новый 16-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro выйдет уже в сентябре





Как известно, на недавней конференции WWDC компания Apple представила новый профессиональный ПК Mac Pro с модульным дизайном и фирменный монитор Pro Display XDR разрешением 6K — в точности, как и предсказывал небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо за несколько месяцев до этого. Также он предрекал «совершенно новый» ноутбук MacBook Pro с диагональю 16+ дюймов — самый большой ноутбук компании с момента прекращения продаж 17-дюймовой модели в 2012 году. Но не раньше, чем в 2021 году. Но вот сейчас появились свежие данные, указывающие на более ранний релиз долгожданного устройства. В частности, аналитик IHS Markit Джефф Лин утверждает, что 16-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro может дебютировать на сентябрьской презентации вместе с традиционным обновлением iPhone.

Как сообщается, грядущая новинка получит ЖК-экран производства LG Display разрешением 3072х1920 пикселей. Для сравнения, сейчас самая большая модель ноутбука Apple MacBook Pro оснащается экраном диагональю 15,4-дюйма и разрешение 2880х1800 пикселей. Само собой, 16-дюймовая модель также получит новый процессор. Последние слухи указывали, что Apple начнет использовать собственные процессоры в компьютерах Mac с 2020 года, так что, вероятнее всего, основой 16-дюймового ноутбуку Apple MacBook Pro послужат грядущие 10-нм мобильные чипы Intel Core с новой графикой Iris Plus.

В последний раз линейка MacBook Pro обновлялась меньше месяца назад — новые модели получили восьмиядерные процессоры Intel Core i9 и в очередной раз улучшенную клавиатуру Butterfly.

Аналитик IHS Markit также ожидает, что вместе с 16-дюймовым Apple MacBook Pro будут обновлены MacBook Air и 13-дюймовая модель MacBook Pro — их попросту переведут на новые процессоры. В прогнозе аналитика нет ни слова о 12-дюймовом MacBook, который уже не обновлялся более двух лет, не считая добавление нового золотого цвета вместо двух старых в прошлом году.

Источник: Forbes