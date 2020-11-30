В бета-версии Telegram для Android и iOS появились групповые голосовые звонки

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30 ноября команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила свежую бета-версию приложения на Android (она носит номер версии 7.3) и iOS, в которой появилась возможность совершать групповые голосовые звонки. В числе первых об этом сообщил Telegram Info

Функция так и называется — «Voice chat». Голосовой чат можно создать в публичной группе, но сделать это могут только администраторы. На выбор доступно два режима: первый — участвовать могут все и второй — говорить могут только администраторы. Анонимные администраторы не могут участвовать в групповом звонке.

Сначала функция групповых голосовых звонков появилась в бета-версии на Android, а вскоре после этого и на iOS.

Когда состоится официальный запуск групповых голосовых звонков в Telegram, не сообщается.

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Остается вспомнить, что еще в апреле команда Telegram анонсировала функцию групповых видеозвонков, обещая реализовать функциональность до конца года. Но пока в мессенджере доступны только видеочаты с двумя участниками — функцию добавили в августе и с тех пор она работает в тестовом режиме.