В «бету» Windows 11 добавили функцию копирования текста со скриншотов

Microsoft обновит приложения Snipping Tool и Photos для Windows 11, добавив в них функции для копирования текста со скриншотов и размытия фона на фотографиях. Первыми получили возможность воспользоваться функциями инсайдеры Windows на каналах Canary и Dev.

Действия с текстом в Snipping Tool

В обновлении Snipping Tool (11.2308.33.0) Microsoft представила функцию «Действия с текстом», которая обнаруживает текст на скриншот, и копировать текст с любого изображения, чтобы поделиться им с другими или вставить в другую программу. Для этого нужно нажать на кнопку «Действия с текстом» (Text Actions) на панели инструментов и выбрать текст который надо распознать. Также можно нажать кнопку «Копировать весь текст» на панели инструментов или воспользоваться комбинациями клавиш Ctrl + A и Ctrl + C.



С помощью текстовых действий также можно редактировать конфиденциальную информацию на снимках экрана перед тем, как делиться ею. Для этого предусмотрена функция «Быстрое редактирование» на панели инструментов, чтобы автоматически скрыть адреса электронной почты и номера телефонов, или выделить любой текст и нажать «Редактировать текст» в контекстном меню.

Размытие фона в Photos

Появилась возможность выделить объект на фото и размыть фон. Для этого в приложении Photos надо открыть фотографию в режиме редактирования и выбрать новую опцию «Размытие фона» (Background Blur). Приложение Photos автоматически определяет фон фотографии и одним нажатием выделяет объект и размывает фон. Можно настроить эффект, отрегулировав интенсивность размытия (Blur Intensity), или воспользоваться инструментом «Кисть» (Brush Tool), чтобы изменить области, которые размываются.