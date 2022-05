В браузере DuckDuckGo обнаружили трекеры рекламы Microsoft. Поисковик подтвердил отслеживание действий пользователей

DuckDuckGo стал альтернативой для ценителей конфиденциальности, но недавнее открытие показывает, что фирменный браузер не был полностью защищенным от слежки.

По словам исследователя безопасности Зак Эдварда, мобильный браузер DuckDuckGo раскрывает IP-адреса пользователей для сервисов Microsoft.

You can capture data within the DuckDuckGo so-called private browser on a website like Facebook’s https://t.co/u8W44qvsqF and you’ll see that DDG does NOT stop data flows to Microsoft’s Linkedin domains or their Bing advertising domains.

Bing — одна из основных поисковых систем, которые использует DuckDuckGo. Каждый раз, когда пользователь нажимает на объявление компании, служба раскрывает его IP-адрес серверам Microsoft Advertising. Также мобильный браузер DuckDuckGo не блокирует трекеры Microsoft на сторонних веб-сайтах. В список входят около 400 сайтов, и среди них страницы Wikipedia, Facebook или Workplace.

Разумеется, компания решила внести ясность в этот вопрос. Как объясняет Габриэль Вайнберг, генеральный директор DuckDuckGo, Microsoft не может получить доступ к результатам вашего поиска в браузере.

In addition, we are working with Microsoft to remove this limited restriction the article refers to. We’re also working on updates to our app store descriptions to have more information. Hope this is helpful context.

