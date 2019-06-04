В браузере Firefox усилена защита от сторонних трекеров





В рамках очередного обновления браузера Firefox запущена новая функция обеспечения приватности Enhanced Tracking Protection. Она позволяет блокировать более тысячи сторонних трекеров, собранных при помощи средства предотвращения отслеживания Disconnect.

Для новых пользователей, впервые загружающих браузер Firefox, функция защиты от трекеров активирована по умолчанию. Нынешние пользователи Firefox могут активировать её вручную. Для этого нужно нажать на значок меню в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Блокировка содержимого». Здесь можно оставить стандартные настройки приватности с блокировкой только в приватных окнах, строгие настройки, когда блокируются все сторонние трекеры и куки, или же самостоятельно сделать персональные настройки приватности. В секции «Приватная» нужно поставить галочку «Куки» и выбрать «Сторонние трекеры». Здесь же при желании можно заблокировать криптомайнеры и сборщики цифровых отпечатков.

Кроме того, компания Mozilla обновила расширение Facebook Container, которое блокирует отслеживание отметок «Нравится» и «Поделиться» на сторонних сайтах с интегрированными расширениями социальных платформ. Также выпущена настольная версия менеджера паролей Lockbox, которая теперь известна под названием Lockwise.

Источник: Engadget