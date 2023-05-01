В Бразилии суд заблокировал Tlegram, но через несколько дней ограничение сняли. А вот штраф в размере $200 тыс. в день оставили

На прошлой неделе суд в Бразилии ввёл общенациональный запрет на работу мессенджера Telegram. Причиной тому стал отказ платформы предоставить полиции информацию, которую правоохранители запросили в рамках проведения расследования.

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Полиция хотела получить доступ к данным о двух неонацистских группах, к которым был причастен подросток, устроивший стрельбу в школах в ноябре прошлого года. Тогда трое погибли, 13 человек получили ранения. По данным властей, в этих группах распространялся нацистский контент, видео со сценами насилия и инструкции по изготовлению бомб. Telegram мотивировала свой отказ тем фактом, что эти две группы были удалены с платформы, и компания не может восстановить запрошенную информацию. Суд посчитал эти доводы неубедительными и предписал запретить работу Telegram в Бразилии, а компании Apple и Google обязал временно удалить соответствующие приложения из национальных магазинов. Кроме того, суд обязал Telegram выплатить штраф $200 тыс. за каждый день отказа предоставлять информацию о неонацистах.

Telegram оперативно обжаловала это решение, и уже к концу недели Федеральный апелляционный суд Бразилии отменил блокировку мессенджера. Судья Флавио Лукас постановил, что полная приостановка работы приложения для обмена сообщениями была «неразумной», учитывая, что тысячи людей в Бразилии полагаются на платформу для своих коммуникационных потребностей. В то же время он оставил в силе ежедневный штраф в размере $200 тыс. за непредоставление местным властям запрошенных ими данных.

Это не первый случай кратковременного запрета Telegram в Бразилии. В 2022 году высший суд страны приостановил действие мессенджера за то, что тот не заморозил учётные данные, обвиняемые в распространении дезинформации в преддверии президентских выборов в стране. Точно так же этот запрет был снят всего через несколько дней.

Источник: Engadget