Новости Кино 25.08.2025 comment views icon

Семейка Уизли на станции Кингс-Кросс: новые кадры со съемок "Гарри Поттера" и первый взгляд на Рона "в действии"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Семейка Уизли на станции Кингс-Кросс: новые кадры со съемок "Гарри Поттера" и первый взгляд на Рона "в действии"

Новое видео со съемок сериала «Гарри Поттер» демонстрирует семью Уизли «в действии» — Рон, Джинни и близнецы под предводительством матери рыжего колдовского семейства Молли прибывают на станцию Кингс-Кросс в Лондоне.

Кингс-Кросс — важное место событий в мире Гарри Поттера, поскольку именно здесь находится платформа 9¾, с которой стартует Хогвартс-экспресс на пути к магической школе. Видео не показывает самой платформы или поезда, однако впервые демонстрирует семью Уизли вместе после «внесъемочного» селфи — Рона (Алистер Стаут), Джинни (Грейси Кокрейн), Молли (Кэтрин Паркинсон), а также близнецов Фреда и Джорджа (Тристан и Габриэль Гарланд).

Алистер Стаут стал первым членом большой семьи Уизли, которого представили как ключевого актера сериала «Гарри Поттер» в роли Рона Уизли — лучшего друга Гарри (Доминик Маклафлин) и Гермионы (Арабела Стэнтон). Кадры со съемок дают первый взгляд на образ его персонажа в шоу: Рон одет в клетчатую рубашку и футболку своей любимой команды по квиддичу Chudley Cannons.

Сериал «Гарри Поттер» — это новая экранизация книг Джоан Роулинг в видении HBO, для которой запланировали как минимум 7 сезонов с «соблюдением книжного канона». Съемки первого в самом разгаре и ранее мы уже видели Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке и его путешествие на Косую аллею в сопровождении Хагрида (Ник Фрост)

Среди остального актерского состава, напомним, Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), а также противоречивый Паапу Эссиеду (Снейп). Актер на роль Волан-де-Морта уже выбрали, но его личность планируют не раскрывать до релиза.

Премьера первого сезона, который будет состоять из 8 эпизодов, запланирована на 2027 год.

Netflix начал съемки фэнтези «Хроники Нарнии: Племянник чародея» — первый взгляд на Дигори и Полли

Спецпроекты
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації
Нова Оболонь: як та чому цей район поступово стає діловим осередком. Кейс Boston Creative House

Источник: ComicBook, Collider

Популярные новости

arrow left
arrow right
Как "Офис", но без Майкла Скотта: вышел первый трейлер комедийного сериала "Газета"
«Декстер: Воскрешение» выйдет 12 июля с украинской озвучкой — Megogo и Киевстар ТВ получили права на показ сериалов Paramount+
Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes
Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»
"Наступление на поп-культуру": второй "Миротворец" получил 100% на Rotten Tomatoes
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
"Я уже знаю, где спрятаны тела": новый трейлер "Уэнздей" возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Создатель сериала "Чужой: Земля" получил "тайное" камео в первых эпизодах
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон
Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона
Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
«Ждите безумного путешествия»: сериал «Пацаны» / The Boys официально завершил съемки пятого и финального сезона
Сериал "Чужой: Земля" побил рекорд франшизы самой высокой оценкой на Rotten Tomatoes
Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить