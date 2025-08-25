Семейка Уизли на станции Кингс-Кросс: новые кадры со съемок "Гарри Поттера" и первый взгляд на Рона "в действии"

Новое видео со съемок сериала «Гарри Поттер» демонстрирует семью Уизли «в действии» — Рон, Джинни и близнецы под предводительством матери рыжего колдовского семейства Молли прибывают на станцию Кингс-Кросс в Лондоне.

Кингс-Кросс — важное место событий в мире Гарри Поттера, поскольку именно здесь находится платформа 9¾, с которой стартует Хогвартс-экспресс на пути к магической школе. Видео не показывает самой платформы или поезда, однако впервые демонстрирует семью Уизли вместе после «внесъемочного» селфи — Рона (Алистер Стаут), Джинни (Грейси Кокрейн), Молли (Кэтрин Паркинсон), а также близнецов Фреда и Джорджа (Тристан и Габриэль Гарланд).

WORLD EXCLUSIVE: The Weasleys have arrived at King’s Cross for #HarryPotter filming. Hoping for more exciting reveals soon! Please tag @portkey if you share it. #KingsCross #London pic.twitter.com/O3MAag9Imk — Portus (@portkey) August 24, 2025

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Алистер Стаут стал первым членом большой семьи Уизли, которого представили как ключевого актера сериала «Гарри Поттер» в роли Рона Уизли — лучшего друга Гарри (Доминик Маклафлин) и Гермионы (Арабела Стэнтон). Кадры со съемок дают первый взгляд на образ его персонажа в шоу: Рон одет в клетчатую рубашку и футболку своей любимой команды по квиддичу Chudley Cannons.

Exclusive pictures from today’s filming in King’s Cross. These actors are AMAZING! 2027 can’t come soon enough! #HarryPotter #HBOMax pic.twitter.com/zUIQXTdEfE — Portus (@portkey) August 24, 2025

Сериал «Гарри Поттер» — это новая экранизация книг Джоан Роулинг в видении HBO, для которой запланировали как минимум 7 сезонов с «соблюдением книжного канона». Съемки первого в самом разгаре и ранее мы уже видели Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке и его путешествие на Косую аллею в сопровождении Хагрида (Ник Фрост)

Среди остального актерского состава, напомним, Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), а также противоречивый Паапу Эссиеду (Снейп). Актер на роль Волан-де-Морта уже выбрали, но его личность планируют не раскрывать до релиза.

Премьера первого сезона, который будет состоять из 8 эпизодов, запланирована на 2027 год.

Источник: ComicBook, Collider