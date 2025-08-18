На пути к Косому переулку: утечка со съемок сериала HBO впервые показала Гарри Поттера и Хагрида в одной сцене

Сериал «Гарри Поттер» находится в активной фазе съемок первого сезона, поэтому в сети понемногу появляются кадры с новыми персонажами. Последнее видео впервые демонстрирует Ника Фроста (Хагрид) и Доминика Маклафлина (Гарри) в одной сцене.

Вероятно, это сцена из начала истории, когда Хагрид забрал Гарри из дома Дурслей и повел его в Косой переулок (Diagon Alley), чтобы приобрести все необходимые школьные принадлежности. В то же время наблюдательные фанаты отметили, что на этом этапе съемок роль лесника Хогвартса взял на себя дублер, учитывая массивную фигуру мужчины на видео.

The HARRY POTTER TV series is filming in Borough Street 🎥 With Nick Frost’s double (Hagrid) and Dominic McLaughlin (Harry Potter)! (via lucistan) pic.twitter.com/EosG8wKrF9 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 17, 2025

Ожидается, что это первый элемент истории, который имеет шанс стать более соответствующим книгам, поскольку после «шопинга» персонаж Фроста должен вернуть «мальчика, который выжил» домой, и именно его опекуны будут ответственны за прибытие на вокзал и поиск платформы 9¾.

Команда, которая стоит за новым проектом о Гарри Поттере, ранее заявляла, что соблюдение канона книг станет одним из их приоритетов. Предыдущие фильмы сократили и изменили большое количество оригинального материала из-за ограниченного хронометража. У сериала таких проблем не должно возникнуть, учитывая планы в безумные 10 сезонов.

В основном съемки происходят на студии Warner Bros. Leavesden, находящейся в пригороде Лондона и получившей отдельно построенный «мини-город» для сериала. Однако это уже второй раз, когда команду заметили за съемками «экстерьерных» кадров — предыдущие утечки показывали Гарри в компании с Дурслями, которые приехали в лондонский зоопарк в честь Дня рождения Дадли (Амос Китсон).

Среди остального актерского состава, напомним, Арабелла Стонтон (Гермиона), Алистер Стаут (Рон), Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), а также Паапу Эссиеду (Снейп). Актёра на роль Волан-де-Морта уже выбрали, но его личность планируют не раскрывать до релиза.

Съемки первого сезона сериала «Гарри Поттер» продлятся до мая 2026 года, после перерыва в пару месяцев начнут работу над вторым. Премьера с первыми 8 эпизодами (несмотря на предыдущие слухи о 6) запланирована на 2027 год.