«Это отвратительное дерьмо»: Педро Паскаль из The Last Of Us призвал бойкотировать сериал о Гарри Поттере из-за Роулинг

В то время как HBO/Warner Bros. «старательно» подбирают актерский состав к будущему сериалу о Гарри Поттере, звезда другой популярной экранизации Педро Паскаль пытается свести их усилия на нет.

Причина заключается в Джоан Роулинг, а точнее в ее отношении к ЛГБТ. Паскаль, известный поддержкой сообщества, раскритиковал писательницу за продвижение недавнего решения Верховного суда Великобритании, которое юридически определило понятие «женщина» как касающееся исключительно лиц, рожденных биологически женщинами. Звезда The Last Of Us не подбирал слов в соцсетях, описав действия Роулинг как «отвратительное дерьмо», и поддержал призыв активиста Тарика Рауфа бойкотировать все проекты, связанные с Гарри Поттером — в том числе и будущий сериал HBO стоимостью примерно в $2 млрд.

Собственно сам сериал и без Паскаля попал в скандалы уже с выбором актеров, где больше всего фанов обеспокоил новый темнокожий Снейп в исполнении Паапа Эссиеду — при том, что телеканал обещал «достоверную» адаптацию книг, которые четко описывали персонажа, как бледного.

В остальной подтвержденный актерский состав, напомним, вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Пол Уайтхаус (Аргус Филч) и Люк Тэллон (профессор Квирел). Актеров на роль Гарри, Рона и Гермионы или других персонажей-учеников школы магии еще не представляли, хотя в прошлом году в HBO отчитывались, что прослушали на кастингах 32 000 детей.

Марк Майлод («Игра престолов») срежиссирует несколько эпизодов, сценаристом проекта стала Франческа Гардинер, а сама Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер. Сериал будет состоять из 7 сезонов, а его производство займет не менее 10 лет. Премьера первого предварительно запланирована на 2027 год.

Что интересно, сериалом The Last Of Us также занимается HBO, но пока неизвестно, как именно руководители отреагировали на заявление Паскаля.