В Чернобыльской зоне запускают 45 км веломаршрут, к каждой группе велотуристов приставят двух сопровождающих

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Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения разработало и утвердило первый веломаршрут, который будет проходить по территории Зоны отчуждения ЧАЭС. Проект осуществляется для развития туристического потенциала страны в рамках инициативы «Магниты Украины: Чернобыль», который поддерживают Офис Президента Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерство информационной политики и культуры и Государственное агентство развития туризма Украины.

«Мы надеемся, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника. Остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью», — отмечает заместитель Председателя ГАЗО Максим Шевчук.

При разработке веломаршрута Государственное предприятие «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» совместно с представителями спортивного и туристического велосообщества Украины провело технические проезды веломаршрутов, чтобы зафиксировать все их функциональные и топографические особенности.

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, будет достигать более 45 километров. При этом ГП «ЦОТИЗ» разработало для всех, кто будет участвовать в прохождении веломаршрута, перечень условий и инструкции.

«Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет доступен технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута», — сообщает помощник директора ГП «ЦОТИЗ» Кирилл Гарник.

Для остановок в живописных уголках маршрута уже начато обустройство специальных мест. Работы по усовершенствованию и улучшению велотрека для комфорта посетителей зоны отчуждения продолжаются.

Кроме того, перед утверждением маршрута, по стандартной процедуре согласования и разработки маршрутов для посещения, был проведен радиационно-дозиметрический контроль — по оценкам ДСП «Экоцентр», контрольные уровни возможного облучения гарантированно не будут превышены.

Источник: ГАЗО