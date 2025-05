Официально: A24 экранизирует Elden Ring с режиссером «Ex Machina» и «Аннигиляции»

Elden Ring официально станет фильмом — экранизацию action/RPG-игры подтвердили Bandai Namco и студия A24.

Официальный пресс-релиз поставил точку после месяца слухов и утечек. А вместе с объявлением о разработке фильма уже выбрали того, кто напишет сценарий и возглавит режиссуру. Этой ролью овладел Алекс Гарланд — автор «Ex Machina» и «Аннигиляции». Также к команде присоединился и Джордж Р. Р. Мартин, который помогал строить мир игры — на этот раз он среди продюсеров.

Гарланд не просто режиссер — он снова работает с A24, как и в случае с фильмом «Восстание Штатов». Вместе с ним над экранизацией работают Питер Райс, Эндрю Макдональд и Аллон Райх из DNA, а также Винс Джерардис и уже упомянутый Мартин. Для A24 это будет уже второй геймерский проект, потому что именно они сопродюсируют фильм по мотивам Death Stranding. И его возглавит не Хидео Кодзима, потому что он занят тем, чтобы успеть реализовать свои игровые идеи и создал своеобразное завещание.

Неудивительно, что киноделы взялись за Elden Ring — это одна из самых успешных игр FromSoftware. Ее мир, созданный Миядзаки и Мартином, вышел в 2022 году на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. К тому же в 2022-м игра выиграла Game of the Year, лучшую режиссуру и лучшую ролевую игру на The Game Awards. А пока фильм готовят — сама игра продолжает набирать обороты 30 мая выходит кооперативный спин-офф Elden Ring: Nightreign, а ближе к зиме запланирована версия для Nintendo Switch 2.

Источник: Variety