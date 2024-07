Игрок подает в суд на FromSoftware, потому что Elden Ring «слишком сложная»

Раздел Игры выходит при поддержке ?

А потом он подаст в суд на свое зеркало за то, что оно показывает «git gud».

Игрок популярной видеоигры Elden Ring подал иск против компании-разработчика FromSoftware, обвиняя ее в чрезмерной сложности игры. Он утверждает, что в Elden Ring скрыт дополнительный контент, недоступный даже для самых преданных фанатов из-за «непроходимого барьера сложности».

Пользователь Twitter под ником Airbagged обнародовал скриншоты с форума 4Chan, где подробно изложил свои претензии. По его мнению, рядовые игроки могут ознакомиться лишь с половиной содержимого игр FromSoftware из-за их чрезмерной сложности. Истец убежден, что в каждой игре студии скрыта «вполне отдельная игру».

В качестве примера, игрок приводит игры Sekiro и Bloodborne. Он считает, что эти продукты рекламировали иначе, чем они выглядят в финальной версии. Истец заявил, что 25 сентября состоится судебное заседание с участием издателя игры, компании Bandai Namco.

Сообщество геймеров восприняло эту новость с иронией. Пользователи оставляли шуточные комментарии под постом. Например, один из игроков под ником KarlGerm написал, что если достаточно глубоко зайти в пещеру Elden Ring, можно выйти в игре Sonic Adventure Battle 2.

Стоит отметить, что если истец имеет в виду вырезанный контент, то его претензии безосновательны. Разработка видеоигр — сложный процесс, во время которого часть созданного материала часто не включают в финальную версию. Если бы в играх FromSoftware действительно был скрытый дополнительный контент, энтузиасты-датамайнеры, вероятно, обнаружили бы его еще несколько лет назад.

FromSoftware известна созданием сверхсложных игр, в частности серии Dark Souls. Elden Ring, выпущенная в 2022 году, также славится своей непростой механикой. Недавно вышло дополнение к игре под названием Shadow of the Erdtree, которое оказалось еще сложнее основной игры. Некоторым игрокам даже понадобился психолог, чтобы пройти последнего босса. А стример Twitch преодолела двух главных боссов Elden Ring: Shadow of the Erdtree силой разума — с контроллером на основе ЭЭГ.

Источник: Tech4gamers

