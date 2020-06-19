В Epic Games Store бесплатно раздают стратегию Pathway
Традиционно, сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе есть возможность пополнить свою коллекцию стратегией Pathway.
Pathway – это пошаговая стратегическая игра в духе бульварных приключенческих романов начала XX века, дополненная элементами RPG. Ещё её называют гибридом FTL и приключений Индианы Джонса. События игры разворачиваются в 1930-х годах в мире с растущим влиянием нацистов в Европе и на Ближнем Востоке. Игроку предстоит отправиться в пустыни Северной Африки и заняться там исследованием подземелий и древних храмов, поиском тайн и сокровищ, чтобы они не попали в руки нацистов. Пользователю будут доступны процедурно-сгенерированная карта, командные сражения и графика в стиле «пиксель-арт».
Бесплатно получить игру Pathway можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Раздача будет проходить до 26 июня.