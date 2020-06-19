В Epic Games Store бесплатно раздают стратегию Pathway

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Традиционно, сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе есть возможность пополнить свою коллекцию стратегией Pathway.

Pathway – это пошаговая стратегическая игра в духе бульварных приключенческих романов начала XX века, дополненная элементами RPG. Ещё её называют гибридом FTL и приключений Индианы Джонса. События игры разворачиваются в 1930-х годах в мире с растущим влиянием нацистов в Европе и на Ближнем Востоке. Игроку предстоит отправиться в пустыни Северной Африки и заняться там исследованием подземелий и древних храмов, поиском тайн и сокровищ, чтобы они не попали в руки нацистов. Пользователю будут доступны процедурно-сгенерированная карта, командные сражения и графика в стиле «пиксель-арт».

Бесплатно получить игру Pathway можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Раздача будет проходить до 26 июня.