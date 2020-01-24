В Epic Games Store бесплатно раздают головоломку The Bridge





Магазин Epic Games Store подготовил очередную бесплатную игру для своих пользователей. На этой неделе предлагается возможность добавить в свою коллекцию проект The Bridge.

The Bridge — это двухмерная логическая игра, в ходе которой пользователю предстоит пересмотреть свой взгляд на физику и перспективу. Игра позволяет управлять притяжением, гравитацией, проникать в параллельные измерения, ходить по потолку как по полу, и всё это в декорациях невозможных сооружений. По мере прохождения игрок будет исследовать всё более сложные миры, каждый из которых по-своему уникален. В игре доступно 48 уникальных головоломок, к каждой из которых нужен свой подход. После прохождения главной сюжетной линии в проекте открывается дополнительный режим игры. Он включает измененные версии каждого из 24-х уровней, а также дополнительную концовку. Игра крайне неприхотлива к системным ресурсам, ей достаточно процессора с частотой 1 ГГц и всего 512 МБ оперативной памяти.

Игра The Bridge доступна для бесплатной раздачи в магазине Epic Games Store по следующему адресу или в официальном клиенте сервиса. Бесплатная раздача продлится до 30 января.