Fortnite и Xbox собрали $144 млн для помощи пострадавшим в Украине

Epic Games подвел итоги акции по сбору средств украинским беженцам. Все доходы от «королевской битвы» Fortnite с 20 марта по 3 апреля перечислят в DirectRelief, ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу ООН, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.

В акции участвовало также подразделение Xbox, и вместе удалось собрать $144 млн.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.

Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn

— Fortnite (@FortniteGame) April 4, 2022