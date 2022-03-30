Благодаря донатам в Fortnite для Украины собрали $100 млн помощи

20 марта Epic Games и Xbox объявили, что весь доход с внутриигровых покупок, сделанных в Fortnite в период до 3 апреля, пойдет на поддержку пострадавшим от войны украинцам. Деньги перечислят в фонды помощи Украине: Direct Relief, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

В итоге по состоянию на 29 марта Epic Games и Xbox уже удалось собрать более 100 миллионов долларов. И до окончания акции еще несколько дней. В свое блоге Epic пояснила, что не будет ждать окончания акции и начнет высылать деньги частями.

Сумма, которую собрали благодаря Fortnite, больше, чем пожертвовали некоторые небольшие страны. Meta Platforms (ранее Facebook) пожертвовали 15 миллионов долларов; Amazon — 10 миллионов долларов; Samsung — около 6 миллионов долларов.