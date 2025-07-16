Новости Кино 16.07.2025 comment views icon

В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone

Сериал «Ведьмак» завершит свою историю на Netflix с пятым сезоном, в котором среди прочего нам покажут одного из самых интересных персонажей сюжетного дополнения Hearts of Stone для The Witcher 3: Wild Hunt.

Согласно Redanian Intelligence, к актерскому составу «Ведьмака» присоединилась Эмили-Джо Янг, которая сыграет роль Шани — персонажки, которая дебютировала в книге «Кровь эльфов» и позже вернулась как медик во время битвы при Бренне во «Владычице озера», а также хорошо запомнилась фанам как возлюбленная Геральта в DLC Hearts of Stone.

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Считалось, что Шани сократили из сериала Netflix, поскольку она так и не появилась во втором сезоне, который частично адаптировал третью книгу Сапковского. Значит ли это, что пятый сезон покажет нам в конце концов битву за Бренну? Официальных подтверждений не было, как собственно и утечок со съемок с крупными боями в поле. Возможно, все ужасы битвы мы увидим исключительно из медицинской палатки. Или же Netflix придумал для Шани какую-то альтернативу.

Акторка Емілі-Джо Янг, яка зіграє Шані у серіалі «Відьмак» / Redanian Intelligence
Актриса Эмили-Джо Янг, которая сыграет Шани в сериале «Ведьмак» / Redanian Intelligence

Напомним, что в настоящее время Netflix выпустил три сезона сериала «Ведьмак» — все с Генри Кавиллом в главной роли, тогда как в последних двух его место занял Лиам Хемсворт. Четвертый находится на стадии постпродакшена и ожидается к релизу в 2025 году, пятый тем временем снимают и мы уже видели некоторые интересные закулисные кадры.

Что касается новой книги Анджея Сапковского «Ведьмак: Перекресток воронов», то издательство КСД анонсировало ее выпуск в украинском переводе уже в этом году.

Анджей Сапковский напишет еще одну книгу о «Ведьмаке» и это точно: «Я — не Джордж Мартин. Когда что-то говорю, то делаю это»

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