В Германии конфискованы серверы крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra. Также изъято 543 биткоина общей стоимостью €23 млн

Немецкое Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT), Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) 5 апреля сообщили, что закрыли крупнейший в мире даркнет-рынок Hydra. Конфискованы не только серверы, но и биткоины нелегальной торговой площадки на сумму, эквивалентную примерно 23 миллионам евро. На этой российской платформе, среди прочего, занимались продажей наркотиков, отмыванием денег, торговлей похищенными данными, поддельными документами.

«Произведенной конфискации предшествовали обширные расследования, которые проводились BKA и ZIT с августа 2021 года и в которых участвовали несколько органов США. Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу даркнета, доступ к которой осуществлялся через сеть Tor как минимум с 2015 года», — сказано в публикации немецкой полиции.

На этом даркнет-маркетплейсе было зарегистрировано около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов.

По оценкам ZIT и BKA, Hydra, вероятно, была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году общая сумма продаж составила не менее 1,23 миллиарда евро. В частности, Bitcoin Bank Mixer, сервис на сокрытие цифровых транзакций, крайне затруднил расследования правоохранительных органов.

Хотя основной профиль Hydra — торговля наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека — подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этой истории писала Русская служба BBC.