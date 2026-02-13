tradfi
В Google Docs появились аудио-резюме от Gemini: не читайте, а слушайте документ

В Google Docs з'явились аудіо-резюме від Gemini: не читайте, а слухайте документ

В Google Docs добавлена новая функция аудио-резюме, которая позволяет прослушивать документы.


Для этого необходимо в веб-версии перейти в меню «Инструменты» — «Аудио» и найти вкладку «Прослушать эту вкладку». Вскоре также должна появиться функция «Прослушать краткое содержание документа». При этом открывается аудиоплеер с ползунком по временной шкале и регуляторами скорости воспроизведения (от 05x до 2x). Есть также возможность выбрать голос: диктор, убедительный, тренер и тому подобное.

Gemini кратко пересказывает содержание документов, до нескольких вкладок. Обычно изложение длится несколько минут с использованием естественного стиля речи, чтобы помочь быстро и эффективно усвоить информацию. Таким образом можно быстро прослушать заметки перед совещанием, или кратко изложить большой отчет, буквально за несколько минут выделив основные моменты.

В течение ближайших недель аудио-резюме в веб-приложении Google Docs станет доступным для подписчиков:

  • Business Standard and Plus
  • Enterprise Standard and Plus
  • Google AI Ultra for Business add-on
  • Google AI Pro for Education add-on
  • Google AI Pro and Ultra

Недавно стало известно, что Google готовится запустить ряд новых функций для Gemini. В частности возможность экспорта пользователями диалогов из других платформ искусственного интеллекта. Google также представила новый режим просмотра входящих сообщений в Gmail. Вместо традиционного списка, вам предложат обзор тем и задач на основе ИИ. А если вы потеряли какое-то письмо, то просто спросите Gemini.


К тому же Google запускает бета-функцию, которая позволяет слушать перевод в реальном времени непосредственно в наушниках. Технологический гигант также добавляет к Google Translate расширенные возможности Gemini и расширяет инструменты для изучения языков в приложении Translate.

Google запускает Gemini 3 Flash, которая лучше понимает пользователей — она становится моделью по умолчанию в приложении

Источник: 9to5google

