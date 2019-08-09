В Google Maps для iOS и Android появились навигационные подсказки в дополненной реальности

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Недавно компания Google добавила новые функции дополненной реальности в своё картографическое приложение Maps. Новая возможность под названием Google Maps Live View позволяла в режиме реального времени накладывать навигационные подсказки в Google Maps на изображение реального мира, получаемое через камеру смартфона. Это позволяет проще ориентироваться в условиях плотной городской застройки.

Первоначально воспользоваться этой функцией могли только владельцы смартфонов Google Pixel. Теперь же компания предоставила широкий доступ к Google Maps Live View для пользователей Android-смартфонов и iPhone. Начиная с этой недели, доступ к бета-тесту данной функции начнут получать владельцы Android-устройств с поддержкой ARCore и владельцы iPhone с поддержкой ARKit.

Добавим, внедрение Google Maps Live View является частью более глобального обновления картографического сервиса Google. Компания также добавляет в Maps функции недавно закрытого приложения Trips, что позволит использовать его и для планирования путешествий.

Источник: The Verge