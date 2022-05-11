В Google Maps появится режим Immersive View — он совмещает Street View со спутниковыми снимками. AR-навигация (функция Live View) распространится на сторонние программы

В рамках первого дня мероприятия Google I/O 2022 стало известно о нововведениях Google Карты. Сервис получит новый «иммерсивный вид» избранных городов и возможность использовать AR Live View в сторонних приложениях.

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Режим Immersive View в Google Maps

Многие годы Google Карты использовали для просмотра улиц как удобного способа познакомиться с некоторыми уголками нашей планеты, не выходя из квартиры. Теперь Google объединил Street View и спутниковые снимки, чтобы создать «богатую цифровую модель мира», которую компания назвала «иммерсивным видом».

На обновленных Google Картах теперь можно рассмотреть не только живописные городские пейзажи и достопримечательности, но и побывать виртуально внутри некоторых зданий или увидеть некоторые районы в новом виде: ночью, в плохую погоду или с толпами людей.

При этом на отображаемые картинки будут накладываться привычные полезные данные Google Карт: уровни занятости и индикаторы трафика.

Единственным ограничением пока является то, какие города можно посмотреть в «иммерсивном виде»: это лишь некоторые районы Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио.

Обновление режима Живые Карты (Live View)

А в реальном городе AR Live View послужит удобным способом использовать ориентиры, чтобы понять, где вы находитесь, и точно ориентироваться на незнакомой местности. Google открыл Live View для большего количества приложений через новый ARCore Geospatial API.

Также Google добавил еще 24 новых языка и диалекта в сервис онлайн-перевода Translate. Теперь общее количество языков превышает 130.

Источники: 9to5Google, The Verge