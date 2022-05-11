В Google Translate добавлена поддержка 24 новых языков, а их общее количество в сервисе теперь превышает 130

Компания Google заявила о добавлении поддержки ещё 24 новых языков и диалектов в свой сервис онлайн-перевода Translate. Таким образом, общее количество языков, поддерживаемых сервисом, превысило 130.

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С 11 мая пользователи смогут использовать Google Translate для переводов языков людей, проживающих в таких странах и регионах как Боливия, Чили, Индия, Кения, Эфиопия, Сьерра-Леоне и др. Добавление новых языков и региональных диалектов позволит проще общаться для ещё 300 млн человек по всему миру. При этом многие коренные народы (в том числе малочисленные), смогут получить доступ к автоматическим переводам Google Translate.

Например, добавлена поддержка ассамского языка, на котором общаются примерно 25 млн человек в Северо-Восточной Индии, языка яймара, у которого насчитывается около 2 млн носителей в Боливии, Чили и Перу, а также языка дивехи, используемого 300 тыс. человек на Мальдивах.

Google также заявляет, что это своеобразная техническая веха для Google Translate, поскольку эти 24 новых языка являются первыми, которые были добавлены с помощью инструмента Zero-Shot Machine Translation. Эта модель машинного обучения способна переводить один язык на другой, даже не требуя доступа или просмотра другого языка.

Источник: 9to5google