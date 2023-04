В Google Meet наконец появилась поддержка видеовызовов в разрешении 1080p, но только для подписчиков Workspace и Google One

В последнее время Google постепенно добавляет в свои сервисы функции, которые востребованы пользователями и уже давно есть у конкурентов, но почему-то отсутствовали в решениях поискового гиганта. Так, недавно в Google Authenticator появилась облачная синхронизация аккаунтов. А теперь в Google Meet наконец добавлена поддержка видеозвонков в разрешении 1080p (что доступно в Zoom и Microsoft Teams). Правда, воспользоваться этим преимуществом смогут только владельцы платной подписки.

Google выпустила соответствующее обновление Meet для пользователей некоторых тарифов Workspace и Google One. При этом доступ к видеовызовам в разрешении 1080p предлагается только в веб-версии Google Meet. Так что фактическая возможность использования этой функции ещё зависит и от веб-камеры компьютера. Google также отмечает, что пользователям потребуется дополнительная пропускная способность для отправки видео 1080p. Если пропускная способность канала «ограничена», сервис автоматически скорректирует разрешение видео.

Ещё нужно отметить, что новая функция не активирована по умолчанию. Её нужно включить вручную, нажав на три точки в правом верхнем углу видеопотока, а затем выбрав пункт Turn on HD video.

Google сообщает, что видеосвязь с разрешением 1080p в Google Meet доступна для всех пользователей со следующими планами: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials и Frontline. Она также доступна для пользователей с тарифным планом Google One, включающим не менее 2 ТБ хранилища.

Источник: The Verge