У Google Authenticator нарешті з’явилася хмарна синхронізація облікових записів (і новий логотип)

Сервіс двофакторної аутентифікації Google Authenticator нарешті отримав довгоочікувану функцію синхронізації з обліковим записом Google. Таким чином, при налаштуванні нового смартфона користувачеві буде достатньо увійти до свого облікового запису, після чого Authenticator автоматично синхронізує дані та буде готовий до роботи. Тим самим усувається необхідність ручного налаштування та перенесення даних. Раніше у разі втрати або виходу з ладу старого смартфона перенести дані на новий пристрій було дуже проблематично.

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Хоча інструмент Authenticator був запущений ще у 2010 році, у ньому досі не було можливості хмарної синхронізації. Користувачі протягом багатьох років просили реалізувати таку можливість, що дозволило б полегшити роботу з сервісом у разі крадіжки чи втрати пристрою.

«Оскільки одноразові коди в Authenticator зберігалися тільки на одному пристрої, втрата цього пристрою означала, що користувачі втратили можливість входити до будь-якого сервісу, на якому вони налаштували 2FA за допомогою Authenticator. У цьому оновленні ми впроваджуємо розв’язання цієї проблеми, роблячи одноразові коди більш надійними, безпечно зберігаючи їх в обліковому записі Google користувачів», – повідомив Крістіан Бренд з Google.

Щоб активувати хмарну синхронізацію для двофакторних кодів, потрібно встановити останню версію Authenticator для Android або iOS. На сторінці підтримки говориться, що «якщо ви увійшли до свого облікового запису Google у Google Authenticator, ваші коди будуть автоматично збережені та відновлені на будь-якому новому пристрої, який ви використовуєте».

Однак зручність хмарної синхронізації потенційно пов’язана з додатковим ризиком. Зламавши обліковий запис Google, зловмисники також зможуть отримати доступ до багатьох конфіденційних облікових записів. Представник Google уточнив, що синхронізація облікового запису не є обов’язковою. Так що користувачі самі встановлюють пріоритети – зручність перенесення даних або вищий рівень безпеки.

Нова версія Google Authenticator також змінила логотип. Замість попереднього сховища сірого кольору тепер доступна зірочка у кольорах Google.

Джерело: The Verge