В Google Meet появилась функция устранения фоновых шумов, использующая алгоритмы ИИ





Компания Google реализовала в своём сервисе для проведения видеоконференций Google Meet новую функцию шумоподавления. Она позволяет эффективно устранять фоновые шумы, благодаря чему голос пользователя лучше воспринимается собеседниками. Данная функция была анонсирована в апреле, а сейчас началось её глобальное внедрение.

Google работала над этой технологией с 2018 года. Для фильтрации фонового шума от голоса используется искусственный интеллект. Подобный подход использует и компания NVIDIA в своём инструменте RTX Voice, задействуя тензорные ядра GPU для снижения фонового шума в реальном времени.

Что касается Google Meet, алгоритмы искусственного интеллекта, применяемые для шумоподавления в сервисе, обучались на записях внутренних встреч Google и роликах из YouTube. Это помогло моделям ИИ понять, какие звуки следует отсекать. Учитывая, что во время пандемии коронавирусной инфекции многие вынуждены работать в домашней обстановке с соответствующими звуками, новая функция может оказаться полезной для пользователей. Хотя голос говорящего в фоне ребёнка она конечно не устранит. Также не удаляются звуки дыхания и кашля. Оценить эффективность работы алгоритмов можно в следующем видео.

Как заявляет Google, не стоит переживать из-за вопросов приватности. Сервис не записывает разговоры в Google Meet с целью улучшения работы алгоритмов, а звуковые данные при передаче на серверы компании шифруются. Таким образом, даже сотрудники Google не смогут получить доступ к содержимому разговоров.

Новая функция шумоподавления в Google Meet уже начала разворачиваться для клиентов G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education. Для всех пользователей веб-версии сервиса она станет доступной к концу месяца. После этого её интегрируют и в мобильные приложения для Android и iOS.

Источник: wccftech