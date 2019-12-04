В Google Photos появится функция для быстрого обмена фотографиями





Google наконец признала, что фотографии сейчас являются не только приятными воспоминаниями, но и неотъемлемой частью общения. В течение многих лет единственным способом делиться снимками в Google Photos было создание общих альбомов. Теперь Google запускает новую опцию для обмена фото, которая фактически является частью функции обмена сообщениями, встроенной в мобильное приложение Google Photos для iOS и Android.

Вам больше не нужно создавать целый альбом, чтобы поделиться фотографией. Вместо этого можно отправить сообщение с прикреплённым снимком другому пользователю Google Photos – так же просто, как в Instagram, Snapchat или в любом другом мессенджере. Получатель может продолжить беседу: писать сообщения, ставить «лайки» и обмениваться своими снимками. Таким образом, фотографии становятся ещё одной формой общения.

Это значительное изменение, которое может превратить Google Photos в подобие социальной платформы, а значит гарантировано привлечёт новых пользователей. Тем не менее разработчики предупреждают, что новая функция не является полноценным чатом и не может заменить собой мессенджер. Пользователи могут начать групповой чат с любым количеством людей, все участники которого имеют возможность обмениваться фото и видео, оставлять комментарии и отмечать понравившиеся снимки. Чтобы создать новый чат, необходимо выбрать «Поделиться» под фотографией из библиотеки Google Photos. Там же будут доступны и предыдущие чаты. Функция появится на iOS, Android и в браузере в течение следующей недели.

Источник: The Verge