В Humble Bundle бесплатно раздают ролевую стратегию Shadowrun Returns

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Сервис Humble Bundle предлагает своим пользователям возможность бесплатно получить игру Shadowrun Returns.

Shadowrun Returns – это пошаговая ролевая стратегия, действие которой происходит в вымышленной вселенной настольной ролевой игры Shadowrun. Сюжетная кампания под названием «Последний звонок» побуждает игрока заняться расследованием убийства бывшего сообщника, который стал жертвой неуловимого серийного убийцы. Помимо основной кампании для игры доступно большое количество дополнительных сценариев в Steam Workshop и на сторонних сайтах.

Добавим, Humble Bundle бесплатно раздаёт игру Shadowrun Returns в редакции Deluxe. Помимо самой игры она включает саундтрек и цифровой артбук Shadowrun Returns Anthology, которые содержит подборку коротких рассказов. Для получения Shadowrun Returns Deluxe нужно перейти по следующему адресу.