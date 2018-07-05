В игре Battlefield V видеокарты AMD демонстрируют на 30-50% более высокую производительность, чем сопоставимые версии NVIDIA

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Достаточно интересные результаты демонстрируют тесты производительности видеокарт в игре Battlefield V, которая сейчас доступна в статусе закрытой альфа-версии. Несмотря на то, что эта игра разрабатывается DICE в сотрудничестве с NVIDIA, похоже, что она лучше оптимизирована для видеокарт AMD.

Так, судя по данным тестов, видеокарта AMD Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти демонстрирует более высокую производительность в игре Battlefield V, чем NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти. Такая ситуация наблюдается при настройках качества графики Ultra в разрешениях 1080p и 1440p. При этом преимущество в производительности нельзя назвать статистической погрешностью, разница составляет ощутимые 30-50%.

Возможно, ситуация ещё изменится к моменту официального релиза игры Battlefield V, который запланирован на 19 октября.

Источник: techpowerup