Battlefield V: старт закрытого альфа-тестирования и системные требования

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Издательство Electronic Arts и студия DICE объявили о старте закрытого (только по приглашениям разработчиков) альфа-тестирования грядущего шутера Battlefield V. Оно начинается уже сегодня 28 июня. Сколько точно продлится тест – неизвестно, разработчики лишь отметили, что он будет непродолжительным. Одновременно они рассказали, какое нужно «железо», чтобы сыграть в раннюю версию. К слову, закрытый альфа-тест пройдет только на PC, но, увы, пользователи из Украины не могут опробовать шутер — нашей страны нет в списке стран, в которых проводится тест.

Итак, согласно предоставленной разработчиками информации, для запуска игры ваш компьютер должен быть оснащен как минимум четырехъядерным процессором от Intel или восьмиядерным от AMD, 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1050/GTX 660 (2 ГБ) или Radeon HD 7850 (2 ГБ).

Целиком системные требования Battlefield V представлены ниже.

Минимальные:

ОС: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-битные версии);

процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-8350;

видеокарта: GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) или Radeon HD 7850 (2 ГБ);

оперативная память: 8 ГБ;

версия DirectX: 11;

интернет-подключение: стабильное соединение скоростью не ниже 512 КБ/с;

свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Рекомендуемые:

ОС: 64-разрядная Windows 10;

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 1300X;

видеокарта: GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или Radeon RX 480 (4 ГБ);

оперативная память: 12-16 ГБ;

версия DirectX: 11.1,

интернет-подключение: стабильное соединение скоростью не ниже 512 КБ/с;

свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Участники бета-теста будут сражаться в режимах «Захват» и «Большие операции».

Новая часть знаменитой серии шутеров вернется к истокам и расскажет о событиях Второй мировой войны. В игре будет одиночная кампания «Военные истории» (War Stories) с несколькими мини-историями, раскрывающими Вторую мировую с разных сторон, кооператив Combined Arms на четверых игроков с «процедурно генерируемыми миссиями», а также новый расширенный режим «Операций» под названием Grand Operations на 64 игрока – аналог популярной нынче Королевской битвы.

Напомним, что игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК (Windows) 19 октября. При этом пользователи, предзаказавшие издание Deluxe Edition получат ранний доступ к игре 16 октября, а подписчики EA/Origin Access смогут опробовать игру (пробную версию) еще раньше – 11 октября.

Источник: dsogaming