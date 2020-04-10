В iOS 14 можно будет предварительно опробовать приложения, не устанавливая их на смартфон
Одним из новшеств грядущей мобильной операционной системы Apple iOS 14 может стать функция предварительной работы со сторонними приложениями без их фактической установки на устройство. Для этого достаточно будет отсканировать QR-код. Об этом свидетельствует код ОС. Судя по всему, в операционной системе появится новый API под названием Clips, который и позволит реализовать такую функцию.
API Clips в iOS 14 «позволяет разработчикам предлагать интерактивный и динамический контент из своих приложений, даже если вы их не устанавливали», заявляют осведомлённые источники. Судя по всему, после сканирования QR-кода появляется карта, которая позволяет взаимодействовать с частями приложения. Карта также может позволить пользователям выбрать загрузку полной версии приложения из App Store или, если на устройстве уже есть приложение, которое позволяет просматривать QR-код, будет открыт интерактивный интерфейс в этом приложении.
Apple может тестировать новые предварительные просмотры приложений с помощью OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony PS2 Second Screen и YouTube. Эта информация извлечена из кода ОС.
Эта новая функция выглядит похожей на функцию Slices в Android, которая отображает части приложения в результатах поиска и в Google Assistant. Также новшество напоминает функцию Android Instant Apps, которая загружает небольшую версию приложения при нажатии на ссылку. Однако 9to5Mac утверждает, что в проверенном коде упоминается только интеграция API-интерфейса Clips с QR-кодами, поэтому неясно, планирует ли Apple интегрировать новую функцию с Spotlight, Siri или другими компонентами iOS.
Источник: The Verge