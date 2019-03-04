Функция быстрых действий Slices теперь работает с системными настройками Android 9 Pie, но пока только на смартфонах Pixel

Во время конференции для разработчиков Google I/O 2018 компания Google впервые представила функцию Slices в составе Android 9 Pie, которая предназначена для лучшей интеграции сторонних приложений с интерфейсом мобильной ОС. Например, можно вбить адрес в поиск, и система предложит ярлык с построением маршрута. Позже в том же году поисковый гигант более подробно рассказал, как работать с новой функцией в рамках программы раннего доступа на примере приложений Doist и Kayak. Теперь, по всей видимости, Slices распространяется на системные настройки Android 9 Pie, и доступна такая функция пока только владельцам смартфонов Pixel.

Ресурс 9to5Google заметил, что если на смартфонах компании Google ввести в строке поиска «Bluetooth» или «Wi-Fi», система предложит соответствующий ярлык для включения / отключения этой настройки. В некоторых случаях, например, при запросе «Wi-Fi», пользователь увидит дополнительные сведения, такие как название сети, к которой он подключен.

Изменения появились на «пикселях» пару недель назад и, похоже, являются следствием обновления на стороне сервера. Функция Slices пока работает только с настройками Android 9 Pie, но теоретически может поддерживаться и более старыми версиями системы, вплоть до Android 4.4 KitKat.

Источник: 9to5google