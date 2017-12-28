В Киевской области запустили первую «сферическую» солнечную станцию для дома
В Вышгороде Киевской области смонтировали первую в Украине «сферическую» солнечную станцию. «Сферической» ее назвали в компании, реализовавшей проект под ключ. Солнечные панели суммарной мощностью 13 кВт установили на дугообразных конструкциях, чтобы была возможность использовать пространство под солнечными панелями.
По данным подрядчика, основное преимущество непривычной конструкции – свободное пространство под установкой, которое заказчик намерен использовать для размещения бани. Также преимуществом называют более привлекательный внешний вид, хотя это и весьма сомнительное достоинство.
Сообщается, что станция была установлена в течение одного месяца с момента начала работ, никаких особых сложностей в процессе не возникло.
Стоимость проекта – $12 тыс. Прогнозируемый срок окупаемости – 5 – 6 лет.
Как известно, бытовые солнечные станции (мощностью до 30 кВт) имеют право на выплаты по «зеленому» тарифу. «Зеленый» тариф для объектов, запущенных в эксплуатацию до конца 2017 года, составляет 18 евроцентов за каждый кВт*ч электроэнергии, отпущенной в сеть (после вычета собственного потребления домохозяйства).
Ранее Госэнергоэффективности сообщало, что с начала этого года более 1200 украинских домохозяйств обзавелись солнечными установками, причем впереди всех именно Киев и Киевская область.
Источник: elektrovesti.net