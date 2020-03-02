В Китае начали использовать ПО на основе искусственного интеллекта для диагностики коронавируса Covid-19

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Пекинский стартап Infervision создал специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое помогает врачам в Ухане диагностировать коронавирус Covid 19 у пациентов. Оно было разработано в сотрудничестве с Уханьской больницей Тунцзи.

ПО помогает обнаружить типичные и частичные симптомы коронавируса Covid 19 путём поиска признаков пневмонии. Несмотря на то, что у команды уже были модели, которые выявляли пневмонию, после вспышки вируса они были обновлены специально для поиска коронавирусной пневмонии.

Для обучения модели использовались графические процессоры NVIDIA V100 и было проанализировано более 2 тыс. компьютерных томографических снимков первых инфицированных китайских пациентов. Для разработки программного обеспечения Infervision использовала платформу NVIDIA Clara, которая является прикладной средой для медицинской визуализации и геномики на основе искусственного интеллекта. Для вывода модели используются графические процессоры NVIDIA T4.

Программное обеспечение Infervision уже было развернуто в более чем 34 больницах по всему Китаю. В настоящее время оно также оценивается в США и ​​Европе. На текущий момент ПО помогло рассмотреть более 32 тыс. потенциальных случаев заражения коронавирусом Covid 19.

Основное преимущество программного обеспечения на основе ИИ заключается в скорости обработки материалов. Поскольку пациенты с симптомами накапливаются в больницах, быстрая диагностика может помочь своевременно сортировать пациентов. ПО также хорошо справляется с перекрёстными сравнениями и анализом развития лёгких в ходе нескольких исследований.

Источник: neowin