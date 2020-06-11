В Китае собрали первые 200 электрокроссоверов BMW iX3, серийную сборку запустят в конце лета, а отгрузку клиентам — до конца года

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Немецкий автопроизводитель BMW подтвердил, что подготовка к серийному производству электрического кроссовера BMW iX3 идет по плану и показал на фотографиях процесс сборки тестовых экземпляров модели в Китае.

Предсерийные BMW iX3, необходимые для тестирования и сертификации со стороны регулирующих органов, собираются в Китае с середины прошлого года. За это время со сборочной линии съехало более 200 электромобилей, которые участвовали в тест-драйвах на китайских дорогах. По результатам данного тестирования инженеры внесли финальные штрихи в конструкцию и настройку модели. К примеру, только за последние четыре недели тестовые электромобили проехали 7700 километров, а разработчики провели 340 часов тестов.

Серийное производство электрокроссоверов BMW iX3 стартует в конце лета на мощностях совместного предприятия BMW Brilliance Automotive (BBA), при этом первые заказчики получат свои экземпляры уже до конца 2020 года.

Интересно, что ДВС-версии BMW X3 и полностью электрические BMW iX3 будут собирать на одной производственной линии, что позволит гибко варьировать объемы производства необходимых конфигураций в случае неожиданного изменения спроса. Модель станет первым автомобилем бренда, которая будет предлагаться сразу в четырех версиях: бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической.

Отметим, что серийный электромобиль BMW iX3 получит обновленную платформу BMW eDrive пятого поколения, которая отличается на 30% улучшенным соотношением мощности к массе (с 2021 года она появится в BMW i4 и BMW iNEXT). Мощность электродвигателя составляет 210 кВт (286 л.с.), крутящий момент — 400 Нм, будет использоваться классический для бренда задний привод. Батареи емкостью 74 кВтч обеспечит запас хода 440 км по измерительному циклу WLTP.

Напомним, что электрический кроссовер BMW iX3 будет собираться исключительно в Китае, после этого собранные электромобили будет экспортировать в Европу и США.

Источник: BMW