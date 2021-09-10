В клиенте Steam обновилась страница загрузки игр
Valve выпустила довольно крупное обновление для клиента Steam, которое содержит ряд мелких, но важных изменений. Многие из них уже были доступны пользователям бета-версии Steam, но теперь появились и в стабильной версии приложения.
В первую очередь апдейт приносит переработанную страницу загрузки игр. Помимо отображения прогресса загрузки, теперь также отображается ход установки тайтлов. Это должно сократить количество неприятных моментов, когда игра кажется полностью загруженной, но в нее нельзя играть, потому что она еще не полностью установлена.
Приоритет загрузок в очереди отныне можно изменить, просто перетащив игры выше или ниже. Да и в целом интерфейс страницы стал более дружелюбным. Кнопка «View News» была переименована в «Patch Notes», чтобы пользователи могли быстрее сориентироваться и найти список изменений в загружаемом обновлении, если разработчики предоставили эту информацию.
Раздел управления хранилищем также был улучшен, чтобы упростить возможность просмотра доступного места на локальных дисках и перемещать игры между ними (Настройки > Загрузки > Папки библиотеки Steam).
Это основные изменения, которые появились в клиенте Steam. С полным списком улучшений можно ознакомиться на сайте Steam.
Источник: The Verge