В клиенте Steam обновилась страница загрузки игр

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Valve выпустила довольно крупное обновление для клиента Steam, которое содержит ряд мелких, но важных изменений. Многие из них уже были доступны пользователям бета-версии Steam, но теперь появились и в стабильной версии приложения.

В первую очередь апдейт приносит переработанную страницу загрузки игр. Помимо отображения прогресса загрузки, теперь также отображается ход установки тайтлов. Это должно сократить количество неприятных моментов, когда игра кажется полностью загруженной, но в нее нельзя играть, потому что она еще не полностью установлена.

Приоритет загрузок в очереди отныне можно изменить, просто перетащив игры выше или ниже. Да и в целом интерфейс страницы стал более дружелюбным. Кнопка «View News» была переименована в «Patch Notes», чтобы пользователи могли быстрее сориентироваться и найти список изменений в загружаемом обновлении, если разработчики предоставили эту информацию.

Раздел управления хранилищем также был улучшен, чтобы упростить возможность просмотра доступного места на локальных дисках и перемещать игры между ними (Настройки > Загрузки > Папки библиотеки Steam).

Это основные изменения, которые появились в клиенте Steam. С полным списком улучшений можно ознакомиться на сайте Steam.

Источник: The Verge