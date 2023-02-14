Samsung обновила прошивку SSD 990 Pro, устранив ошибку быстрого снижения показателей «здоровья» накопителя

Компания Samsung выпустила обновление прошивки для своих новейших твердотельных накопителей 990 Pro, которое должно решить проблему аномально быстрого снижения показателей «здоровья» SSD.

Недостатком обновления под номером 1B2QJXD7 можно назвать отсутствие сброса счетчика процента износа на накопителях, затронутых ошибкой. Теперь, если диагностика Samsung 990 Pro сообщает о значительном износе, обновление прошивки предотвратит эту, но показатели останутся на прежнем уровне. Это может быть связано с тем, что ошибка вызывала ускоренную деградацию дисков, либо же накопитель просто не может определить разницу между реальным и номинальным износом накопителя.

Установить обновления прошивки Samsung можно с использованием фирменной утилиты Samsung Magician SSD (которую по умолчанию устанавливают не все владельцы накопителей). Также компания предлагает специальные образы ISO, которые можно использовать для загрузочных дисков или USB-накопителей, загружающих программу.

Твердотельные накопители Samsung 980 Pro предыдущего поколения получили обновление прошивки для решения другой, несвязанной проблемы. Один из производителей готовых систем недавно обратил внимание на ряд проблем, изъявив желание в будущем перейти на другие SSD.

Источник: Ars Technica