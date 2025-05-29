Новости Устройства 29.05.2025 в 17:40 comment views icon

Inno3D показала NVIDIA RTX 5090 и 5080 на один слот – как это возможно

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Inno3D показала NVIDIA RTX 5090 и 5080 на один слот – как это возможно

Inno3D позаботилась о компьютерных энтузиастах, которые предпочитают самостоятельную сборку своих систем и хотят иметь решения с высокой производительностью и эффективностью охлаждения. Компания представила на выставке Computex 2025 новые видеокарты GeForce RTX 5090 Frostbite Pro и RTX 5080 Frostbite Pro с интегрированной водяной системой охлаждения.

Inno3D показала NVIDIA RTX 5090 і 5080 на один слот – як це можливо
YouTube Hardwareluxx

Обе новинки поставляются с фабрично установленными полноформатными водоблоками, которые не только охлаждают все основные компоненты видеокарты, но и превращают ее в однослотовую – довольно редкое явление для устройств такого уровня. Обычно они занимают два или три слота в системном блоке.

Inno3D показала NVIDIA RTX 5090 і 5080 на один слот – як це можливо
YouTube Hardwareluxx

Водоблоки изготовлены компанией Alphacool и имеют порты для подключения жидкости, расположенные с тыльной стороны. Это важно для удобной компоновки в корпусе. Сами блоки сделаны из никелированного медного основания с хромированным покрытием и верхней крышкой из POM-пластика с карбоновым узором. Это заметное отличие от предыдущих устройств серии Frostbite, где использовались акриловые прозрачные крышки и верхние порты.

Благодаря использованию жидкостной системы охлаждения, Inno3D удалось сделать новинки серии Frostbite Pro очень компактными — менее 20 см в длину. Это стало возможным благодаря тому, что печатная плата занимает лишь две трети длины в других моделях 5090/5080, но здесь нет необходимости оставлять пространство для громоздкой системы вентиляции. Правда, некоторую длину добавляют порты и шланги на хвосте карты.

Благодаря размерам эти видеокарты могли бы подойти даже для 3U-решений в серверных стойках, если бы не одно «но»: разъем питания 12V-2×6 (12VHPWR) расположен сверху, а не сзади. То есть, он остается в привычном месте для игровых моделей, что может немного усложнить прокладку кабелей в узких корпусах.

Можно ожидать, что новые GeForce RTX 5090 Frostbite Pro и RTX 5080 Frostbite Pro с жидкостным охлаждением не только не уступают стандартным моделям iChill Frostbite в плане частот, а вероятно и превосходят их. Следовательно, пользователи получают не просто стильное и эффективное охлаждение, но и улучшенную производительность из коробки. Однако конкретные рабочие частоты пока не оглашаются.

Еще из интересных новинок на Computex 2025 можно назвать мышку Pulsar Feinmann с вентилятором Noctua для ладони, видеокарту Sparkle с Thunderbolt 5прозрачную видеокарту Maxsun с водяным охлаждением и оригинальные компьютерные системы Colorful.

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Источник: techpowerup

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