В macOS Catalina и iOS 13 появится возможность авторизации в iCloud при помощи Face ID и Touch ID





Компания Apple тестирует новый способ авторизации пользователей в сервисе iCloud.com. Он будет реализован в следующих версиях настольной и мобильной ОС. Отмечается, что пользователи, которые установили бета-версию для iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina, могут осуществлять авторизацию в учётные записи с помощью Face ID и Touch ID на своих устройствах.

Бета-тестеры, которые посещают сайт beta.icloud.com на своём устройстве с бета-версией ОС, видят всплывающее окно. В нём содержится вопрос о том, хочет ли пользователь использовать одну из упомянутых систем биометрической идентификации. В дальнейшем при их использовании происходит вход в учётную запись, не требуя двухфакторную аутентификацию. Такой подход выглядит вполне логичным, учитывая тот факт, что Face ID и Touch ID позволяют не только разблокировать устройство, но также и совершать покупки с Apple Pay.

Предполагается, что новая функция может быть частью грядущего инструмента Sign in with Apple, который позволит пользователям осуществлять авторизацию на сайтах при помощи одной кнопки. Сейчас подобные способы авторизации используют компании Facebook и Google.

Источник: The Verge