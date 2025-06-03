Новости Крипто 03.06.2025 в 18:38 comment views icon

Во Франции обвинения предъявлены 25 подозреваемым в похищении людей и вымогательстве криптовалюты

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Во Франции обвинения предъявлены 25 подозреваемым в похищении людей и вымогательстве криптовалюты

Количество именно физических преступлений, связанных с криптовалютами, начала стремительно расти. Недавно, например, в США задержали трех подозреваемых, которые похитили и пытали итальянца чтобы получить доступ к его криптоактивам на сумму $100 млн. Но наибольшее количество похожих нападений в этом году зафиксировано во Франции. Наиболее резонансный случай был в Париже 13 мая. Среди бела дня четверо мужчин пытались похитить беременную дочь и внучку владельца криптобиржи Paymium Пьера Нуазы.

В ходе расследования выяснилось, что за день до того также была попытка похищения этим же жертв. Кроме того, сорвано похищение в городе Нант. В процессе задержаны 20 подозреваемых.

В общем предъявлено обвинение 25 подозреваемым в возрасте от 16 до 23 лет по делам о похищении людей с целью вымогательства криптовалют, среди них есть шестеро несовершеннолетних. В целом 18 человек были помещены под стражу до суда, трое имеют отсроченное слушание, и еще четверо находятся под судебным надзором.

Большинство подозреваемых родились во Франции, а другие в Сенегале, Анголе и россии.

Серия похищений во Франции началась в январе с соучредителя французской компании по изготовлению аппаратных кошельков Ledger Дэвида Балланда и его жены. Похитители Балланда отрезали ему палец и требовали от бизнес-партнеров выкуп. Пострадавшего заложника освободили на следующий день, а его жену нашли связанной в багажнике автомобиля за пределами Парижа.

В середине мая министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо провел экстренную встречу с лидерами криптосектора, при этом министерство объявило о планах усилить их безопасность.

Источник: The Guardian

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