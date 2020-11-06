В Минцифре снова заявили о скором запуске Xbox в Украине





6 ноября вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook рассказал о совместной видеовстрече с президентом Владимиром Зеленским и президентом Microsoft Брэдом Смитом, где, в числе прочего, обговорили официальный запуск сервисов Xbox в Украине.

«‎‎Недавно Минцифра подписала меморандум с Microsoft в рамках программы Azure Expansion Program. Развитие облачных технологий в Украине выгодно как для обычных граждан, так и для инвесторов и государства. Также в планах — поддержка учебных программ в сфере IT и цифровой грамотности для более 100 тыс. украинцев и официальная поддержка Xbox в Украине». Михаил Федоров, вице-премьер и министр цифровой трансформации

Никакой конкретики относительно запуска сервисов Xbox в Украине по-прежнему нет. Напомним, в начале октября Минцифра после заключения меморандума с Microsoft сделала громкое заявление об инвестициях 500 млн гривен, запуске Xbox и строительстве дата-центров. После этого Microsoft вышла с отдельным заявлением, подчеркнув, что только рассматривают возможность сотрудничества, и ни о каком строительстве серверов или запуске сервисов Xbox в Украине пока речи не идет.