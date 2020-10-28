В мобильном приложении YouTube появились новые функции и жесты

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Компания Google выпустила обновлённые версии мобильного приложения YouTube для платформ Android и iOS. Обновление принесло новые функции, упрощённый пользовательский интерфейс и дополнительные жесты управления.

Теперь пользователи могут активировать полноэкранный режим и выйти из него более интуитивным способом. Если во время воспроизведения видео провести пальцем по экрану вверх, ролик переключается в альбомную ориентацию и переходит в полноэкранный режим. Чтобы свернуть видео, достаточно провести пальцем вниз.

Кнопка управления субтитрами больше не прячется в меню, которое вызывается нажатием на иконку трёх кнопок, а отображается прямо в главном меню. Кнопка автовоспроизведения также переместилась в главное меню. Теперь доступ к ним облегчён, а другие кнопки были переформированы для более удобной навигации.

Недавно появившаяся в настольной версии YouTube функция Video Chapters теперь также становится доступной и пользователям мобильных устройств. Она показывает перечень всех разделов видео вместе с миниатюрами предварительного просмотра, что позволяет проще осуществлять навигацию по ролику.

Чтобы еще больше улучшить навигацию, в приложение добавлены новые предлагаемые действия. Эта функция будет демонстрировать сообщения пользователю с предложением повернуть смартфон или запустить просматриваемый ролик в виртуальной реальности. Google сообщает, что в ближайшем будущем появятся и другие предлагаемые действия.

Источник: gsmarena