В Monster Hunter Wilds вернется огромная обезьяна с убийственным метеоризмом — фанаты радуются

Прямая трансляция Capcom на Tokyo Game Show подтвердила, что большая обезьяна Конгалала возвращается в Monster Hunter Wilds.

Впервые монстр дебютировал в Monster Hunter 2 еще в 2006 году и получил восхищение фанатов. Конгалала известна тем, что любит есть грибы и выпускать большое облако токсичного газа из-за метеоризма, которое является мощным оружием. Наиболее хардкорные варианты Конгалалы в течение настолько мощных газов, что они официально классифицированы как «ветер силы дракона».

Сообщество фанатов очень обрадовалось возрождению монстра. Кроме мощного поражения, обезьяна с некоторыми чертами бегемота и когтями бог знает от кого вносила в игру важный аспект — веселье. Потому что, как всем известно, когда пукают, это смешно.

Фанаты уже начали присматриваться к обезьяне как к противнику в бою. Некоторые предполагают, что большая задница Конгалалы может стать особым местом для применения новой функции игры — фокусировка на слабых местах монстров для удара.

Monster Hunter Wilds уже назвали одной из лучших новых игр года, хотя она выйдет только в феврале. Игра предлагает новые механики, которых у ЗС Gamer не было насчитали аж одиннадцать. Однако она может огорчить владельцев старых видеокарт своими системными требованиями. На минимально необходимых видеокартах NVIDIA GTX 1660 Super или AMD RX 5600 XT игра «потянет» только 720p|30fps с масштабированием до 1080p на самых низких настройках. Рекомендованными являются RTX 2070 Super, RTX 4060 или RX 6700 XT — на них можно будет достичь реальных 1080p|60fps на средних.

Онлайн-курс "Комерційний ілюстратор" від Skvot. Курс, де ти перетвориш ідеї на діджитал-ілюстрації, а бажання малювати — на повноцінну кар’єру. Лектор — співзасновник студії та журналу про культуру, 13 років збирає нагороди за те, що любить. . Детальніше

Источник: PC Gamer