Самые интересные новые фильмы марта 2026 года

В марте насобиралось почти полтора десятка релизов на любой вкус. А некоторые тайтлы особенно выделяются среди толпы. В частности, поклонники научной фантастики наверняка ждут «Проект «Аве Мария». Также планируются к выходу и несколько представителей так называемого наградного сезона. Будет и украинское кино. Все детали, как всегда, ниже.





«Мавка. Настоящий миф» / «Мавка. Справжній міф»

Дата выпуска: 1 марта

Режиссерка: Екатерина Царик

В ролях: Арина Бочарова, Иван Довженко, Эдуард Поляков, Полина Зеленская, Вячеслав Довженко, Анастасия Янкова, Юлия Буйновская, Роксолана Валивоц

Жанр: романтическое фэнтези

Релиз: кинотеатры

Сюжет базируется на мифологических представлениях о мавках как опасных лесных существах. Согласно фабуле, раз в четыре года мавки и русалки выходят на берег, в человеческий мир. Именно тогда группа студентов-биологов прибывает в лес для проведения научной экспедиции. Один из участников, Лукьян, попадает на закрытую территорию, где знакомится с Мавкой. Парень не догадывается о ее мифическом происхождении.





Однако вместо того, чтобы заманить обреченного к Темному озеру, Мавка проявляет к нему чувства. Другие мифические существа, чье существование зависит от жизненной силы людей, пытаются помешать этой связи.

Как видим, после успеха анимационной ленты «Мавка. Лесная песня» (2023) украинских киноделов не покидают мысли о колоритной персонажке из славянской мифологии. Бюджет ленты составил солидный как для нашего кино $1 млн — как отмечают создатели, все средства были предоставлены исключительно частными инвесторами. Фильм будет содержать много натурных съемок, в частности на локациях столицы и Киевской области, таких как Голосеевский лес, Жуков остров и Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Кроме того съемочная группа работала в живописном Коростышевском каньоне на Житомирщине.

Примечательно и то, что премьера в кинотеатрах запланирована не на стандартный прокатный день, то есть четверг, а на воскресенье, 1 марта. Хотя допремьерные показы начались еще с 26 февраля.

«Гамнет» / Hamnet

Дата выпуска: 5 марта

Режиссерка: Хлои Чжао

В ролях: Джесси Бакли, Пол Мескаль, Джо Алвин, Эмили Уотсон, Дэвид Уилмот, Джейкоби Джул, Сэм Вулф

Жанр: историческая драма

Релиз: кинотеатры

События фильма происходят во время вспышки «Черной смерти» в Англии 1580-х годов. В центре повествования находится жена Уильяма Шекспира, история которой подается сквозь призму трагического события — смерти их единственного 11-летнего сына Гамнета. Полный горя, Шекспир создает одну из своих самых выдающихся пьес — «Гамлета».

Фильм снят по мотивам одноименного романа североирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, который появился на полках книжных магазинов в 2020 году. Он получил всеобщее признание критиков, некоторые назвали его одним из лучших фильмов 2025 года. Лента постановщицы Хлои Чжао завоевала ряд наград, среди которых — два «Золотых глобуса» за лучший драматический фильм и лучшую женскую роль; статуэтка досталась Джесси Бакли. Также проект получил 8 номинаций на «Оскар».

Вот что бывает, если над тобой не висят сложности производства крупного студийного блокбастера — после триумфа «Земли кочевников» (2020) и провала марвеловских «Вечных» (2021) Хлои Чжао снова на коне. Впрочем, если посмотреть на новую работу режиссерки с чисто финансовой стороны, то «Гамнета» также следует считать неудачей.

Изначально прокат в Украине был запланирован на 19 февраля, о чем мы писали в соответствующей статье, однако впоследствии прокатчик B&H Film Distribution перенес дату релиза на начало марта.

«Кутюр» / Coutures

Дата выпуска: 5 марта

Режиссерка: Алис Винокур

В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Элла Рампф, Гаранс Марилье, Аньер Аней, Финнеган Олдфилд

Жанр: драма

Релиз: кинотеатры





Американская режиссерка Максин посещает парижскую Неделю моды. Несмотря на официальный статус визита, главной задачей героини является поиск собственной идентичности и переосмысление жизненных приоритетов. В процессе взаимодействия с профессиональной средой и светским окружением Максин проходит через судьбоносные испытания.

После ряда показов на престижных кинофестивалях новая лента французской постановщицы Алис Винокур наконец добирается и до украинских кинотеатров. Согласно трейлеру и промо-материалам, героиня Анджелины Джоли узнает о неназванном неутешительном диагнозе, что в определенной степени перекликается с реальной жизнью актрисы, которая в 2013 году подверглась профилактическому лечению рака.

Но в целом «Кутюр» расскажет о судьбе трех женщин — кроме персонажки Джоли в центре повествования окажется 18-летняя начинающая модель из Найроби Ада и визажистка Анжель. На момент написания текста рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 62% положительных рецензий.

«Невеста!» / The Bride!

Дата выпуска: 5 марта

Режиссерка: Мэгги Джилленхол

В ролях: Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард, Аннет Бенинг, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Джулианн Хаф, Джон Магаро, Джинни Берлин, Линда Эмонд, Златко Бурич

Жанр: научно-фантастический романтический фильм, готический хоррор

Релиз: кинотеатры





В Чикаго 1930-х годов монстр Франкенштейна Фрэнк просит докторку Эфрониус создать для него спутницу. Вместе они оживляют убитую женщину, впоследствии известную как Невеста. Кроме того, что у Фрэнка возникают к восставшей из мертвых романтические чувства, она вызывает интерес со стороны полиции и настроена на радикальные социальные изменения.

Еще совсем недавно мы смотрели на монстра Франкенштейна в нетфликсовской интерпретации от Гильермо Дель Торо, как киноделы снова обращаются к бессмертному творению Мэри Шелли. Кроме него лента была вдохновлена «Невестой Франкенштейна» образца 1935 года, входящей в Классическую серию ужасов от Universal.





За сценарий и режиссуру отвечает Мэгги Джилленхол, для которой это будет вторая полнометражная работа по эту сторону экрана после обласканной критиками драмы «Потерянная дочь» (2020). Также в кадре будет мелькать ее брат Джейк, правда, лишь во второстепенной роли.

На первых же планах засверкают звезды Кристиана Бейла и Джесси Бакли. Первый не появлялся на экранах со времен прохладно воспринятого обозревателями готического детективного триллера «Бледно-голубой глаз» (2022). Вторая — наоборот, снимается немало, и будет фигурировать одновременно в двух премьерах недели наряду с «Гамнетом».

«Машина войны» / War Machine

Дата выпуска: 6 марта

Режиссер: Патрик Хьюз

В ролях: Алан Ритчсон, Деннис Куэйд, Стефан Джеймс, Джай Кортни, Эсай Моралес, Блейк Ричардсон, Кейнан Лонсдейл, Дэниел Уэббер

Жанр: научно-фантастический боевик

Релиз: Netflix





Во время финального этапа отбора в рейнджеры армии США тренировки элитного отряда превращаются в борьбу с невероятной угрозой. Противостоять этой угрозе из другого мира возьмется звезда хитового сериала «Ричер» (с 2022) Алан Ритчсон, посмотреть новинку на Netflix можно будет с 6 марта.

«Охотник за наследством» / How to Make a Killing

Дата выпуска: 12 марта

Режиссер: Джон Паттон Форд

В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хэнвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис

Жанр: черная комедия, триллер

Релиз: кинотеатры





Беккет Редфеллоу был отвергнут при рождении своей неприлично богатой семьей. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть себе наследство, независимо от того, сколько родственничков станет у него на пути.

Сценарий «Охотника за наследством» был вдохновлен фильмом «Искренние сердца и короны» (1949). Главные роли исполнили ныне активно снимающийся Глен Пауэлл — предыдущей работой актера был антиутопический боевик «Бегущий человек» (2025), и звезда нашумевшей «Субстанции» (2024) Маргарет Куолли. Режиссером выступил Джон Паттон Форд, для которого это будет лишь второй полнометражный фильм в карьере после «Преступницы Эмили» (2022).





Так же как и «Гамнет», «Охотник за наследством» изначально планировался к выходу еще в феврале, однако прокатчик Adastra Cinema перенес выход ленты на 12 марта.

«Тайный агент» / The Secret Agent

Дата выпуска: 12 марта

Режиссер: Клебер Мендонса Фильо

В ролях: Вагнер Моура, Мария Фернанда Кандиду, Карлос Франциско, Элис Карвалью, Таня Мария, Рони Виела, Габриэль Леоне, Удо Кир, Томас Акину, Лора Луфези

Жанр: исторический политический триллер, неонуар

Релиз: кинотеатры





Согласно сообщению «Артхаус Трафик», сюжет «Тайного агента» разворачивается в Бразилии 1970-х — опасном месте, в котором свирепствует военная диктатура. Ученый Марсело становится беглецом поневоле, когда узнает, что его исследованиями хочет завладеть коррумпированный министр. Спасаясь от наемных убийц, мужчина отправляется к месту своего рождения. В этом городе на побережье океана он попадает в хаос карнавала, полицейских расправ и таинственного движения сопротивления. Его цель — воссоединиться с сыном, чтобы вместе покинуть страну.

«Тайный агент» получил чрезвычайно теплый прием у критиков, а также торжествовал на Каннском кинофестивале, где был отмечен Призом ФИПРЕССИ, за лучшую режиссуру, мужскую роль и Призом французской ассоциации киноискусств.

Кроме того этот политический триллер претендует на 4 «Оскара» — за лучшие фильм, международный фильм, главную мужскую роль и кастинг. Плюс лента уже имеет 2 победы на «Золотом глобусе» — за лучший фильм на иностранном языке и мужскую роль. По регалиям «Тайный агент» выглядит как одна из самых интересных новинок марта. Как оно будет на самом деле — сможем узнать с 12 марта.





«Воспоминания о нем» / Reminders of Him

Дата выпуска: 12 марта

Режиссерка: Ванесса Касвиль

В ролях: Майка Монро, Тайрик Уизерс, Руди Панков, Лорен Грэм, Брэдли Уитфорд, Лейни Уилсон, Дженнифер Робертсон

Жанр: драма, мелодрама

Релиз: кинотеатры

После выхода из тюрьмы молодая женщина Кенна Роуэн пытается восстановить отношения со своей маленькой дочерью, но сталкивается с сопротивлением со стороны окружающих, кроме владельца бара, который некоторым образом связан с ее ребенком. По мере того, как они становятся ближе, Кенна должна столкнуться со своими прошлыми ошибками, чтобы построить будущее, полное надежды.

Сюжет ленты основан на одноименном романе (2022) американской писательницы Коллин Гувер. Авторка книги также присоединилась и к написанию сценария киноадаптации. Исполнительница главной роли Майка Монро давно зарекомендовала себя в жанре хоррора («Оно», 2014, «Длинноногий» (2024), поэтому несколько необычно видеть ее в столь мелодраматическом сюжете.

«Проект «Аве Мария» / Project Hail Mary

Дата выпуска: 19 марта

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Милана Вайнтруб, Кен Люн, Лайонел Бойс, Джеймс Ортис, Прия Кансара

Жанр: научная фантастика

Релиз: кинотеатры

Школьный учитель Райланд Грейс просыпается на космическом корабле за световые годы от Земли без малейшего представления о себе или своей миссии. Память возвращается — и с ней осознание: он — последний шанс человечества остановить угасание Солнца. Его оружие — наука, смекалка и… неожиданный союзник, который изменит все.

В основу сценария положен научно-фантастический роман Энди Вейера «Проект «Радуйся, Мария» (2021). Над адаптацией работал Дрю Годдард, который ранее готовил сценарий для другой экранизации автора — фильма «Марсианин» (2015). Главную роль в ленте исполняет Райан Гослинг; для актера это уже второй опыт работы в космической тематике после байопика о Ниле Армстронге «Первый человек» (2018).

После выхода трейлера от Amazon MGM Studios 30 июня прошлого года, за первые семь дней ролик суммарно набрал 400 миллионов просмотров на всех медиаплатформах. Этот показатель стал рекордным для оригинальных кинопроектов, не являющихся продолжениями или римейками существующих франшиз. Высокая активность аудитории свидетельствует о мощном уровне ожидания ленты.

Также напоминаем, что «Проект «Аве Мария» вошел в наши списки must see (на то время) грядущего фантастического кино и самых ожидаемых фильмов 2026 года.

«Острые козырьки: Бессмертный» / Peaky Blinders: The Immortal Man

Дата выпуска: 20 марта

Режиссер: Том Харпер

В ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Стивен Грэм, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пекки Ли, Ян Пек, Ребекка Фергюсон, Барри Киоган, Тим Рот

Жанр: историческая криминальная драма

Релиз: Netflix

Бирмингем, 1940 год. В хаосе Второй мировой войны Томми Шелби вынужден вернуться из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с самым разрушительным испытанием в своей жизни. Будущее семьи и страны под угрозой, и Томми должен противостоять собственным демонам и сделать сложный выбор относительно своего наследия.

Как нетрудно догадаться, эта полнометражка станет продолжением хитового британского шоу «Острые козырьки» (2013-2022). Создатель сериала Стивен Найт занимался сценарием, режиссером выступил Том Харпер, который также когда-то поставил несколько эпизодов. Пусть предыдущая работа Харпера, а это шпионский боевик «Миссия Стоун» (2023), была неудачной, хочется верить, что киноделы не разочаруют преданных поклонников проекта.

«Пиллион» / Pillion

Дата выпуска: 26 марта

Режиссер: Гарри Лайтон

В ролях: Гарри Меллинг, Александр Скарсгард, Дуглас Ходж, Энтони Уэлш, Лесли Шарп, Джейк Ширз

Жанр: романтично-комедийная квир-драма

Релиз: кинотеатры

«Молодой интровертный парень Колин ведет однообразную и скучную жизнь, пока не встречает сексуального странствующего байкера Рэя, предпочитающего БДСМ и доминацию. Начало их отношений открывает для Колина целый новый мир, который одновременно захватывает парня и заставляет задуматься о ролях, в которых ему комфортно существовать» — такую вот историю анонсирует Adastra Cinema.

«Пиллион» основан на опубликованном в 2020 году романе Адама Марс-Джонса «Box Hill» — мировая премьера состоялась на прошлогодних Каннах, где в секции «Особый взгляд» фильм получил награду за лучший сценарий. Критики также сплошь в восторге — рейтинг в 99% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, учитывая более чем полторы сотни обзоров, красноречив.

На авансцене будут взаимодействовать Александр Скарсгард, в прошлом году прекрасно проявивший себя в «Дневниках киллербота», и Гарри Меллинг, которого вы можете помнить по вышеупомянутому «Бледно-голубому глазу». Насколько заслужено всеобщее признание ленты — украинский зритель сможет проверить с 26 марта.

«Скамер»

Дата выпуска: 26 марта

Режиссер: Дмитрий Ефремов

В ролях: Дмитрий Ефремов, Богдан Буше, Ольга Сумская, Алексей Горбунов, Екатерина Лозовицкая, Макс Ткачев

Жанр: молодёжная криминальная драма

Релиз: кинотеатры

В центре сюжета — история днепровских мастеров телефонного развода, привыкших играть по собственным правилам, где мораль ничего не стоит. Полномасштабное вторжение ставит крест на их бизнесе, но не на их талантах. После возвращения с передовой младший брат предлагает радикальную смену курса: превратить мошеннические навыки в оружие против врага. Это история об опасной игре, где ценой ошибки является жизнь, а прошлое постоянно дышит в спину, требуя расплаты.

Как убеждают создатели, их амбициозный проект в первую очередь рассчитан на молодую аудиторию. Что касается исполнителей, то наряду с именами Народных артистов Украины Алексея Горбунова и Ольги Сумской фигурируют имена не такие очевидные для кинематографа — на экранах увидим, например, блогера и ведущего Богдана Шелудяка и победительницы 12 сезона шоу «Холостяк», модели Екатерины Лозовицкой. Не знаю, каким будет фильм, но трейлер оставил ощущение «Волка с Уолл-стрит» (2013) на минималках.

«Игра в прятки: Я иду искать» / Ready or Not: Here I Come

Дата выпуска: 26 марта

Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Гиллетт

В ролях: Самара Уивинг, Кэтрин Ньютон, Сара Мишель Геллар, Шон Хэтоси, Нестор Карбонелл, Кевин Дюран, Оливия Ченг, Дэвид Кроненберг, Элайджа Вуд

Жанр: комедийный фильм ужасов

Релиз: кинотеатры

Грейс МакКоллей — единственная выжившая в жестокой «игре», узнает, что ее победа имеет свою цену. Теперь самые богатые и влиятельные семьи на Земле должны убить ее в новой игре, иначе они рискуют потерять свою власть и состояние. Сначала Грейс отказывается участвовать, но у нее не остается выбора, когда несчастная узнает, что ее младшая сестра, Фейт, также попала в эту передрягу.

Если вы ждали продолжения неожиданного хита 2019 года «Игра в прятки», для вас есть хорошие новости. В сиквел возвращается режиссерский дуэт Мэтт Беттинелли-Олпин — Тайлер Гиллетт, у которых не сложилось с дальнейшей работой во франшизе «Крик», зато сложилось с «Игрой в прятки 2».

На экране снова увидим и Самару Уивинг. Среди новичков отмечаем появление Кэтрин Ньютон, снимавшейся и в предыдущем фильме постановщиков «Эбигейл» (2024); Сары Мишель Геллар, которая в этом году должна вернуться к культовой роли Баффи в новом сериале; а также легендарного Дэвида Кроненберга — о его последней на сегодня ленте «Саван» можно почитать вот здесь. Соберется эта отличная компания вместе 26 марта.