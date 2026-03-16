Сериал "Светлячок" / Firefly получит продолжение с оригинальными актерами: но есть нюанс

Катерина Левицкая

Серіал "Світляк" / Firefly отримає продовження з оригінальними акторами: але є нюанс

Научно-фантастический сериал «Светлячок» / Firefly родом из 2000-х получит продолжение в анимационной версии с участием оригинального актерского состава.


Анонсом, который так дразнил Натан Филлион, был анимационный сериал во вселенной «Светлячка». На Awesome Con актер рассказал, что проект официально находится в разработке студии 20th Television Animation, а он присоединился со своей продюсерской компанией Fillion Collision33.

Шоураннерами выступают Тара Баттерс («Агент Картер») и Марк Гуггенхайм («Флэш»), а ранние концепты разработала ShadowMachine, награжденная премиями «Эмми» и «Оскар». Ожидается, что Филлион, Алан Тьюдик, Джина Торрес, Джуэл Стейт, Морена Баккарин, Шон Махер и Саммер Глау повторят свои роли, как и Адам Болдуин, сыгравший Джейна Кобба.

Действие мультсериала будет разворачиваться во временной шкале между оригинальным 11-серийным телевизионным шоу 2002-го и фильмом «Миссия Серенити» 2005 года. Обещают расширить вселенную и при этом «сохранить устоявшийся лор».


«Преданность фанатов «Светлячка» сохранила актуальность этого 25-летнего шоу. Очевидно, что возвращение — то, чего хотят зрители. Что еще важнее, они этого заслуживают», — сказал Филлион в комментарии Deadline.

Это заявление стало кульминацией недельной вирусной кампании в социальных сетях, где Филлион, сыгравший Малкольма Рейнольдса, активно намекал на возвращение «Светлячка». Посты набрали миллионы просмотров и снова вывели сериал в лидеры трендовых тем. Единственное, что у фанов все же были надежды на «живую» версию, а не анимационную.

Созданный Джоссом Уиденом сериал транслировался в течение одного сезона, прежде чем получил новую жизнь благодаря DVD и стриминговым платформам, а также продолжение в виде фильма. События «Светлячка» разворачивались в 2517 году после переселения человечества в новую звездную систему, и повествовали о приключениях группы контрабандистов на борту космического корабля «Серенити».

Тем временем Филлион, кроме работы над «Светлячком», продолжает свою роль Гая Гарднера: после «Супермена» ожидаем появления персонажа в будущем сериале «Фонари» от HBO.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
