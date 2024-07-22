В Минцифры говорят, что электронное бронирование в Дії «летает» — час на решение и бронь для 34+ тысяч работников за неделю

С 17 июля на портале «Дія» заработал сервис электронного бронирования, а ныне глава Минцифры поделился первыми результатами.

За неделю руководители через портал забронировали 34+ тысячи работников, а решение по каждому, согласно Минцифры, занимало не более часа:

«Услуга летает, все быстро, удобно и прозрачно, а решение занимает около часа. Компании подают заявления о бронировании сотрудников и получают ответ по каждому сотруднику отдельно. Сервис исключает бумажную волокиту и лишнюю бюрократию», — рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Всего в Украине признаны критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций, а от мобилизации забронировано 800 тысяч человек (заместитель министра экономики Виталий Киндратив на прошлой неделе говорил, что для обеспечения военных нужд возможно забронировать около 1,2 млн человек).

Также в «Дії» уже зафиксированы и отказы в бронировании, однако процент небольшой, рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач:

«В основном, это работник или уже забронирован, например, которого повторно хотели забронировать. Или лицо не найденое в реестре военнообязанных, или лицо, которое не состоит в трудовых отношениях».

В то же время компании жаловались, что в некоторых случаях система некорректно отображает данные (в основном фиксировались проблемы с отображением критического статуса предприятия или сообщения о некорректной цифре военнообязанных и забронированных).

Остальные в целом говорят о положительном опыте, например, CEO «Небула Диджитал» Вадим Янчук рассказал dev.ua, что забронировал пятерых сотрудников за 10 минут.