В некоторых смартфонах Pixel 4 XL отклеивается стеклянная задняя панель





Владельцы смартфонов Google Pixel 4 XL начали жаловаться на новую проблему с их устройствами. В форумах Google и Reddit появляются сообщения том, что стеклянная задняя панель отслаивается от корпуса смартфона.

Судя по всему, стеклянная панель отходит от корпуса из-за разбухания батареи. Нельзя сказать, что это какая-то новая проблема, но как правило она не встречается с такой частотой. Также можно предположить, что это может быть связано с особенностями конструкции смартфона.

Один пользователь Reddit, утверждающий, что он является управляющим магазином uBreakiFix, рассказал, что у модели Pixel 4 XL была широко известная проблема с неисправным разъёмом, что является причиной раздувания батареи. При этом персоналу следует избегать признания этой неисправности как известной проблемы, даже несмотря на тот факт, что речь идёт об относительно распространённых инцидентах. Другой пользователь Reddit сообщает, что ему пришлось договариваться с Google, чтобы отремонтировать смартфон по гарантии.

Сама же компания Google не рассматривает отклеивающуюся заднюю панель в качестве повторяющейся проблемы.

Источник: Engadget