В новой транспортной стратегии Киева предусмотрено создание сети «вертодромов». Эксперты считают, что ее можно будет использовать для «летающих такси»





Компания «А+С Украина», которая занимается оптимизацией транспортных решений, обратила внимание на то, что в новой транспортной стратегии для столицы Украины предусмотрена разработка схемы размещения вертодромов. При этом специалисты компании предложили обсудить этот вопрос, предположив, что в перспективе эти площадки можно будет использовать не только для вертолетов экстренных служб или частных владельцев такой техники, но и для развития перспективной сети летающих такси на основе VTOL-моделей с вертикальным взлетом и посадкой.

Эксперты отметили, что в период с 2011 по 2014 год проект ЕС myCopter исследовал рынок такси в городах Англии, Германии и Швейцарии. В то время как ливерпульцы были в восторге от идеи больше не задерживаться в дорожном движении, швейцарцы в Цюрихе отреагировали более сдержанно. В немецком городе Тюбинген люди даже волновались, что летающие такси могут мешать их приватности. Однако, решением этой проблемы могут стать специальные полетные коридоры для воздушных такси, например, над автомагистралями. Еще одно большое беспокойство вызывает безопасность летающих такси, однако статистика доказывает, что риск аварий в воздухе значительно ниже, чем на дорогах.

Принятие общественностью станет решающим для внедрения воздушных такси в качестве дополнения к общественному транспорту. Еще одним важным фактором является инфраструктура. Потенциальные поставщики сталкиваются с самыми разнообразными вопросами: где следует создать эти станции VTOL, чтобы охватить как можно больше клиентов, какая система ценообразования была бы выгодной, как следует создать авиапарк для обеспечения высокого уровня обслуживания и т.д.

В свою очередь городские власти заинтересованы в переводе движения в воздух для уменьшения заторов на дорогах, однако для этого данный процесс должен стать массовым, а значит реализация произойдет еще весьма нескоро. Построение станций VTOL — это также вопрос весьма дефицитного в условиях современных городов пространства. Планирование этих хабов также должно включать необходимое энергоснабжение и пространство для обслуживания и ремонта. Одна из идей состоит в том, чтобы использовать крыши существующих зданий, как это уже имеет место для вертолетов. При этом необходимые инвестиции будут значительно ниже, чем строительство отдельных станций и аэропортов.

Напомним, что ближе всего к коммерческой реализации воздушных такси подошла компания Uber, которая уже разработала модель воздушного такси, несколько вариантов дизайна скайпортов и объявила о скором запуске пилотного сервиса Uber Air в Лос-Анджелесе, Далласе и Мельбурне.

Источник: «А+С Україна», Prozorro