В ожидании X Elite: Google создал Chrome для ноутбуков с процессорами Snapdragon для ноутбуков

Google представил версию Chrome для ноутбуков Windows, работающих на процессорах Qualcomm Snapdragon. Согласно заявлениям двух неназванных компаний-партнеров, версия Chrome для Snapdragon демонстрирует «значительное повышение производительности». Новый вариант Chrome уже доступен для загрузки.

Хотя уже есть ноутбуки с Windows на Snapdragon, которые можно приобрести, сегодняшнее объявление в основном прокладывает путь будущим устройствам с Snapdragon X Elite. Qualcomm говорит, что этот чип значительно превзойдет скорость линейки Snapdragon 8cx Gen 3. Но если доступен один из предыдущих компьютеров с Snapdragon, новый Chrome также будет работать там.

Google рассматривает долгую историю совместной работы компаний над Android как преимущество, поскольку Qualcomm посягает на долю Intel на рынке ПК. «Наше тесное сотрудничество с Qualcomm Technologies поможет гарантировать, что пользователи Chrome получат лучший опыт при просмотре веб-страниц на ARM-совместимых ПК», — написал старший вице-президент Google Хироши Локхаймер в пресс-релизе компании.

Выпуск первых ноутбуков с Snapdragon X Elite запланирован на середину этого года. Чип оснащен 12 ядрами Oryon и, по словам Qualcomm, имеет вдвое большую производительность, чем Intel Core i7-1360P или i7-1355U — при этом потребляя на 68% меньше энергии. Чип произведен на 4 нм техпроцессе от TSMC. Его тактовая частота колеблется от 3,8 ГГц до двухъядерного ускорения до 4,3 ГГц. Qualcomm утверждает, что большинство игр для Windows будут работать на нем почти на полной скорости без необходимости настраивать код или изменять ресурсы.

Хотя Intel является прямым конкурентом Qualcomm на платформе Windows, компания также пытается сравняться или превзойти процессоры Apple серии M. Задача Qualcomm заключается в том, чтобы сделать это на различном оборудовании от разных компаний, о чем Apple не нужно беспокоиться.

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Источник: Engadget

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