Новости Технологии 26.12.2023 в 12:00 comment views icon

2024-й может стать годом, когда процессорная архитектура Arm «подвинет» x86 — благодаря новому чипу Qualcomm и новым сборкам Windows

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Юрій Орос

Автор новин

2024-й может стать годом, когда процессорная архитектура Arm «подвинет» x86 — благодаря новому чипу Qualcomm и новым сборкам Windows

Snapdragon X Elite – новый 12-ядерный чип на архитектуре Arm от Qualcomm, которому заявили производительность и эффективность, превосходящую актуальный стандарт для ПК x86. Но для танца нужны двое, когда речь идет о столь серьезном шаге, как переход с процессоров x86 на чипы Arm. Требуется не только оборудование, но программное обеспечение.

Поэтому ждем новых сборников Windows (или даже появления Windows 12), передает PC Gamer. Сообщается, что Microsoft планирует добавить специальную поддержку Snapdragon X Elite в будущих сборниках Windows.

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В частности, говорят, что Microsoft работает над новым сборником Windows под кодовым названием Germanium, поддерживающим Snapdragon X Elite. Это необходимо, потому что текущие сборки Windows-for_arm не готовы для Snapdragon X Elite. Так что чипу придется дождаться Germanium, выпуск которого запланирован на апрель. Но ноутбуки с комбинацией Germanium-Snapdragon X Elite якобы появятся в июне. Итак, к середине 2024 года будет представление о том, станет ли 2024 переломным для компьютеров на архитектуре Arm.

ПК до сих пор не осуществили действительно существенный переход на архитектуру процессоров Arm, несмотря на то, что это предполагалось годами, а Apple перешла на Arm во всем своем продуктовом стеке.

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2024-й может стать годом, когда процессорная архитектура Arm «подвинет» x86 — благодаря новому чипу Qualcomm и новым сборкам Windows

Десятилетие назад считалось, что Arm подходит только для использования в сценариях с низким энергопотреблением. Для высокой производительности потребовался x86. Но чипы Apple A и M доказали обратное. Ядра Arm от Apple теперь имеют гораздо более высокую производительность, чем любой традиционный процессор x86 для ПК.

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Безусловно, лучшие чипы x86 все еще обеспечивают большую производительность процессора благодаря более высоким тактовым частотам и количеству ядер. Но Apple доказала, что Arm может конкурировать, и даже превзойти их.

Совсем недавно переход ПК на Arm сдерживался эксклюзивным лицензионным соглашением Qualcomm на поставку аппаратного обеспечения Arm для совместимых сборок Windows. Срок действия этого соглашения истекает в следующем году, что открывает рынок для любого. Ожидается, что Qualcomm будет достаточно серьезной конкуренцией довольно скоро. Говорят, что Nvidia готовит свой собственный чип Arm к 2025 году. AMD, по слухам, также работает над процессором Arm, хотя дата выпуска еще не определена.

2024-й может стать годом, когда процессорная архитектура Arm «подвинет» x86 — благодаря новому чипу Qualcomm и новым сборкам Windows

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