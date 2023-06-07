Новости Софт 07.06.2023 в 14:31

В iPadOS 17 появилась поддержка внешних веб-камер и USB-камер

https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png

Вадим Карпусь

Автор новостей

Планшеты iPad наконец получили поддержку внешних USB-камер и веб-камер. Соответствующие нововведения реализованы в бета-версии iPadOS 17 для разработчиков. Помимо USB веб-камер также добавлена поддержка камер, подключенных через такие устройства, как Elgato Cam Link 4K, или беззеркальных камер с режимами веб-камеры.

Курс GAME DESIGN.
Дізнайтесь все про розробку ігор. Ставайте справжнім геймдевелопером!
Вивчити курс

Пользователь Twitter Stephen Robles продемонстрировал поддержку веб-камеры с интерфейсом USB и отметил, что сейчас она работает только в FaceTime. Это связано с тем, что это новый базовый API в iPadOS 17, и разработчикам потребуется обновить свои приложения для поддержки новых возможностей камеры. Для таких приложений, как Zoom или Microsoft Teams, будет особенно полезно иметь возможность использовать внешние USB-камеры и веб-камеры.

Другой пользователь Twitter Brian Voll обнаружил, что даже можно использовать USB-карту захвата Elgato HD60S+ для потоковой передачи в вызов FaceTime контента с игровой консоли или любого устройства с интерфейсом HDMI. Как только приложения, такие как Twitch и YouTube, получат обновления с поддержкой этой новой возможности, iPad превратится в гораздо более функциональное мобильное потоковое устройство.

Источник: The Verge


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить