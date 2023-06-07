В iPadOS 17 появилась поддержка внешних веб-камер и USB-камер

Планшеты iPad наконец получили поддержку внешних USB-камер и веб-камер. Соответствующие нововведения реализованы в бета-версии iPadOS 17 для разработчиков. Помимо USB веб-камер также добавлена поддержка камер, подключенных через такие устройства, как Elgato Cam Link 4K, или беззеркальных камер с режимами веб-камеры.

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Пользователь Twitter Stephen Robles продемонстрировал поддержку веб-камеры с интерфейсом USB и отметил, что сейчас она работает только в FaceTime. Это связано с тем, что это новый базовый API в iPadOS 17, и разработчикам потребуется обновить свои приложения для поддержки новых возможностей камеры. Для таких приложений, как Zoom или Microsoft Teams, будет особенно полезно иметь возможность использовать внешние USB-камеры и веб-камеры.

So, iPadOS 17 now supports external USB webcams #WWDC23 pic.twitter.com/2MRUqU1TKq — Stephen Robles (@stephenrobles) June 6, 2023

Другой пользователь Twitter Brian Voll обнаружил, что даже можно использовать USB-карту захвата Elgato HD60S+ для потоковой передачи в вызов FaceTime контента с игровой консоли или любого устройства с интерфейсом HDMI. Как только приложения, такие как Twitch и YouTube, получат обновления с поддержкой этой новой возможности, iPad превратится в гораздо более функциональное мобильное потоковое устройство.

Источник: The Verge